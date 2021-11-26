КОЛЕНКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Коленковский, Александр Константинович (23.08[04.09].1880, Николаев Херсонской губ. — 23.05.1942, Ташкент) — русский и советский военачальник, военный историк, подполковник русской армии (1916), комдив (1939), генерал-лейтенант (1940).

Из семьи офицера. На военной службе с 1897. Окончил Одесское пехотное юнкерское училище (1900) и Императорскую Николаевскую военную академию (1912). Участник Русско-японской войны , командир роты, полковой адъютант, поручик, награжден памятной медалью. В начале Первой мировой войны командир роты в 14-м стрелковом полку, в последующем старший адъютант штаба 64-й пехотной дивизии (с ноября 1914 по август 1915), преподаватель Одесского военного училища (с августа 1915 по август 1916), исполняющий дела старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 6-й армии (с августа по декабрь 1916), исполняющий дела начальника штаба 181-й пехотной дивизии (с февраля 1917 по февраль 1918). За отличия в Восточно-Прусской операции 1915 награжден орденом Св. Владимира IV степени. В апреле 1918 добровольно вступил в Красную армию. Во время Гражданской войны в России начальник штаба военного руководителя Невельского района (с апреля 1918), начальник штаба (июль 1918), временно исполняющий дела (август — сентябрь 1918) начальника 5-й пехотной дивизии. С сентября 1918 — начальник штаба Восточного фронта. Участвовал в подготовке и проведении операций по освобождению от контрреволюционных сил Казани, Симбирска, Сызрани, Сарапула, Ижевска, Уфы. В марте 1919 сыграл важную роль в руководстве войсками фронта при отражении наступления армии А. В. Колчака . С мая 1919 — военный руководитель Приволжского военного округа. С августа 1920 — военный представитель РСФСР в Литве. С 1921 — начальник Оперативного управления штаба РККА. Успешно справился с задачей разработки оперативных и мобилизационных планов с учетом политических, экономических и военных возможностей страны. С 1924 — в Военной академии РККА (с 1925 — Военая академия им. М. В. Фрунзе), начальник кафедры военной истории. Плодотворно занимался разработкой истории Первой мировой войны, опубликовал ряд трудов по отдельным ее операциям и маневренному периоду, дал их глубокий анализ и оценку их значения. Профессор (1938), доктор военных наук (1941). Член ВКП(б) с 1940. В Великую Отечественную войну исследовал опыт боев Красной армии на Южном фронте в районе Ростова-на-Дону. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «XX лет РККА». Умер в эвакуации во время войны.

Соч.: Зимняя операция в Восточной Пруссии в 1915 г. М.–Л., 1927; О наступательной операции армии, входящей в состав фронта. М., 1929; Марнская операция. М., 1933; Дарданелльская операция. 2-е изд. М., 1938; Русско-турецкая война 1877—1878 гг. (совм. с В. Е. Белолинецким). М., 1939; Маневренный период Первой мировой империалистической войны, 1914 г. М., 1940.

Лит.: Академия имени М. В. Фрунзе. М., 1973; Военная энциклопедия / Пред. редколлегии И. Д. Сергеев. Т. 4. М., 1999; Генералы 1940 года / Сост. М. В. Музалевский. Т. 5. М., 2013.