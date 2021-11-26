КАСЬКОВ МИТРОФАН ИВАНОВИЧ

Из обер-офицерских детей, православный. 15.9.1881 поступил в Морское училище. 15.9.1884 зачислен на действительную службу. 29.9.1887 произведен в мичманы с назначением в Черноморский флот. 3.10.1887 зачислен во 2-й Черноморский флотский экипаж. В 1888–1889 гг. вахтенный начальник броненосного корабля «Чесма». В 1890 г. вахтенный начальник парохода «Эриклик». 29.4.1890 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Владимир Мономах». 28.10.1891 зачислен в 32-й флотский экипаж. 11.9.1892 назначен вахтенным начальником транспорта «Дунай». 17.10.1892 зачислен в минный офицерский класс. 9.1.1893 отчислен из класса, курс не закончил. В 1893 г. штурманский офицер минного крейсера «Капитан Сакен», вахтенный начальник парохода «Тамань» и минный офицер миноносца «Гагры». 9.10.1893 зачислен в учебно-артиллерийскую команду. 1.1.1894 произведен в лейтенанты. 24.12.1894 окончил курс команды "успешно". В 1895–1896 гг. артиллерийский офицер мореходной канонерской лодки «Уралец». 17.2.1896 зачислен в артиллерийские офицеры 2-го разряда. 24.4.1896 назначен артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Георгий Победоносец». 29.5.1896 назначен и. д. старшего артиллерийского офицера крейсера I ранга «Память Меркурия». 11.7.1896 назначен вторым артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Синоп». 14.8.1896 назначен старшим артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки «Черноморец». 14.4.1897 назначен и. д. ревизора мореходной канонерской лодки «Черноморец». 8.5.1897 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера II ранга «Вестник». 23.6.1898 назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Чесма». 1.8.1898 назначен вр. старшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Ростислав». 24.8.1898 назначен старшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Три Святителя». 12.9.1898 зачислен в артиллерийские офицеры 1-го разряда. 21.3.1899 зачислен в 30-й флотский экипаж. 9.10.1900 назначен старшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Екатерина II» с зачислением в 29-й флотский экипаж. 26.5.1901 назначен командующим миноносцем № 251. 10.10.1901 назначен артиллерийским офицером мореходной канонерской лодки «Запорожец». 26.5.1902 назначен командующим миноносцем № 266. 2.10.1902 назначен старшим артиллерийским офицером крейсера I ранга «Очаков». 1.11.1902 назначен младшим артиллерийским офицером эскадренного броненосца «Двенадцать Апостолов». 16.11.1902 зачислен в 34-й флотский экипаж. 25.1.1903 назначен вр. и. д. флагманского артиллерийского офицера берегового штаба старшего флагмана Черноморской флотской дивизии. 3.2.1903 утвержден в должности. 30.6.1903 назначен старшим офицером минного крейсера «Казарский». 1.1.1904 назначен старшим офицером мореходной канонерской лодки «Уралец». 2.5.1904 назначен обер-офицером оперативного отделения штаба Черноморского флота и портов Черного моря. 3.6.1904 назначен вахтенным начальником миноносца № 266. 14.6.1904 назначен вр. и. д. адъютанта штаба Черноморского флота с оставлением в должности. 27.8.1904 назначен флагманским артиллерийским офицером походного штаба командующего Черноморским флотом. 30.10.1904 назначен преподавателем в класс комендоров с оставлением в должности. 6.2.1905 командирован в Санкт-Петербург и Либаву в распоряжение контр-адмирала Беклемишева для назначения флагманским артиллерийским офицером в отряд крейсеров особого назначения. 17.4.1905 произведен в капитаны 2-го ранга. 27.2.1906 переведен в Балтийский флот с зачислением в 18-й флотский экипаж. 6.3.1906 назначен штаб-офицером высшего оклада по стратегической части военно-морского ученого отдела Главного Морского штаба. 29.4.1906 прикомандирован к Управлению Морского Генерального штаба. 24.5.1906 назначен штаб-офицером высшего оклада Морского Генерального штаба. 31.5.1910 назначен командиром канонерской лодки «Донец». 15.6.1910 зачислен в Черноморский флотский экипаж. 25.3.1912 произведен в капитаны 1-го ранга (со старшинством с 6.12.1911). 15.5.1912 назначен командиром линейного корабля «Пантелеймон». Участник Первой мировой войны. 25.01.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 18.7.1917) с назначением начальником высадки Черноморского флота. 4.7.1916 назначен начальником штаба Черноморского флота.С 15.9.1916 назначен начальником высадки Черноморского флота с оставлением в должности. 6.11.1916 отчислен от должности начальника штаба Черноморского флота. 18.3.1917 назначен в резерв чинов Черноморского флота. Осенью 1917 г. арестован, содержался в арестном доме в Севастополе. 15.12.1917 после издевательств и пыток расстрелян матросами на Малаховом кургане.

Жена (с 2.6.1892): дочь надворного советника Мария Анатольевна (урожденная Тыртова) (1879–30.10.1961, Кормей-Паризи, Франция). Дети: Николай (род. 10.5.1896), Татьяна (род. 24.7.1897), Сергей (8.3.1899–11.3.1978, Франция), Елена (род. 29.7.1900), Анатолий (30.12.1904–30.8.1978, Богота, Колумбия), Людмила (в замужестве Азначеева) (16.5.1906–30.10.1984, Шель, Франция).