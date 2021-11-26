ЭССЕН НИКОЛАЙ ОТТОВИЧ

Адмирал, командующий Балтийским флотом (1908-1915).

Семья. Образование

Николай Оттович фон Эссен родился 11 декабря 1860 года в Петербурге. Принадлежал к немецкому роду, с XVIII века обосновавшемуся в России. Отец – товарищ министра юстиции, статс-секретарь и тайный советник Отто Вильгельмович Эссен (1828-1876), мать – Любовь Алексеевна Дружинина. Братья: Алексей, Антон и Михаил.

В 1875 году поступил в Морское училище. При его окончании в 1880 году имя Николая Эссена стояло на первом месте и было занесено на мраморную доску почета.

В 1881 году он плавал на фрегате «Герцог Эдинбургский», получил чин мичмана. В том же году Эссен поступил в Николаевскую морскую академию, где окончил механическое отделение и артиллерийский класс. После академии, с 1891 года начал службу в дальних плаваниях. Он занимал должность артиллерийского офицера на крейсере «Адмирал Корнилов», командовал миноносцем № 120, был старшим офицером канонерской лодки «Грозящий». В 1902 году Эссен был отправлен на крейсере «Новик» на Дальний Восток.

Русско-японская война

Начало войны офицер встретил в Порт-Артуре. После нападения японцев в ночь на 9 февраля 1904 года Эссен первый вывел свой корабль на встречу врагу. Он дважды атаковал японцев, в то время как большинство русских кораблей действовали слишком осторожно. За мужество Николай Эссен был награжден Золотой саблей, а команда «Новика» – Георгиевскими крестами. Вскоре после этого командир морских сил Порт-Артура адмирал С.О. Макаров назначил Эссена капитаном броненосца «Севастополь», на нем тот служил все время обороны крепости.

В апреле 1904 года погиб адмирал Макаров. Новый командующий флотом адмирал Е.И. Алексеев практически отказался от тактики наступления, решив ограничиться только прорывом блокады Порт-Артура. Эссен, предлагавший нанести большой удар по японским силам, услышан не был.

В боях по прорыву блокады «Севастополь» получал множество повреждений, однако он один из всех крупных кораблей оставался на плаву вплоть до падения Порт-Артура. Его же командир Николай Эссен получил большую известность за свой героизм.

Офицер возглавлял не только морские, но и сухопутные силы обороны крепости на своем участке. 19 декабря 1904 года он получил секретный приказ об уничтожении своего броненосца и всех батарей. Корабль был затоплен, а его капитан после сдачи Порт-Артура ненадолго попал в плен. В Россию он вернулся в марте 1905 года. За подвиги, проявленные на Дальнем Востоке, Эссен получил орден Св. Георгия 4-й степени и закрепил за собой чин капитана 1-го ранга, полученный еще во время войны.

Балтийский флот

После окончания русско-японской войны встала задача восстановления Балтийского флота, лучшие корабли которые были уничтожены на Дальнем Востоке. Здесь свою работу начал Николай Оттович.

В марте 1906 года он был послан в Англию, чтобы возглавить строящийся здесь крейсер «Рюрик». Но через полгода Эссен вернулся в Россию, став командиром отряда минных крейсеров, построенных на пожертвования. Он увеличил и усложнил учебные маневры, использовал теорию наступательных действий Макарова. Эссен выдвигал на руководящие посты способных офицеров, к которым относился по-отечески. Он составлял также учебные программы для матросов и унтер-офицеров.

В апреле 1907 года Николай Эссен получил чин контр-адмирала, в 1908 году он стал командующим Балтийским флотом. В новом качестве он добился улучшения работы портовых учреждений, ввел практику плавания во все сезоны года и в любую погоду, установил на кораблях жесткую дисциплину. Кроме того, Эссен участвовал в процессе переоборудования флота новейшими судами и техникой. В 1912 году он поддержал решение о формировании линейного флота на Балтике, в 1913 году способствовал созданию серии эсминцев типа «Новик», способных развивать скорость в 37 узлов. За свои труды Николай Оттович в том же году получил звание полного адмирала.

Первая мировая война

Еще перед войной Эссен успел создать огромную Центральную минно-артиллерийскую позицию, закрывавшую вход в Финский залив. По плану, с началом военных действий береговые батареи переходили на боевое дежурство, а сам залив закладывался минами. Это очень помогло в первые дни разразившейся войны: за 4 с лишним часа подступы к столице с моря были заблокированы.

Однако в октябре 1914 года поступил приказ о запрещении активных действий у берегов неприятия и использования новых линкоров, что вызвало большое недовольство Эссена. Нарушая запрет, он продолжал минирование осенью и зимой, нанося значительный ущерб германским силам. За подобное упорство адмирал был награжден орденом Белого Орла, а затем орденом Св. Георгия 3-й степени.

Весной 1915 года немцы готовили новую операцию в Рижском заливе. В это же время адмирал Эссен во время разведывательного похода на миноносце простудился. У него началось воспаление легких. 7 мая в Ревеле Николай Оттович скончался. Это стало настоящим ударом для российского флота. Похороны адмирала 9 мая сопровождались многолюдным шествием. Он был погребен на Новодевичьем кладбище в Петрограде.

У Николая Эссена был сын Антон (1888-1917), также ставший моряком и погибший во время Первой мировой войны.