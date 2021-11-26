ЭБЕРГАРД АНДРЕЙ АВГУСТОВИЧ На чтение: 1 минута

Биография и военная карьера

Родился в семье российского консула в Пелопонессе. В 1878 г. окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. В 1882-1884 гг. служил на парусно-винтовом корвете Балтийского флота «Скобелев», и принял участие в кругосветном рейсе. Любопытно, что прославленный путешественник и ученый Н. Н. Миклухо-Маклой на борту судна в ходе этого рейса перебрался из Батавии на Новую Гвинею. Затем Эбергард продолжил службу на Дальнем Востоке, где состоял флаг-офицером при контр-адмирале Н. В. Копытове. 1 января 1884 г. получил чин лейтенанта. В 1886 г. принял участие в кругосветном мореплавании на пароходе «Москва». Занимал ряд штабных должностей. В 1894-1896 гг. на должности морского агента в Стамбуле. 2 апреля 1895 г. получил чин капитана 2-го ранга и стал командиром миноносца No 259. После этого служил на нескольких кораблях. Принимал участие в китайском походе русских войск 1900-1901 гг. Временный градоначальник г. Инкоу. 6 декабря 1902 г. Эбергард получил чин капитана 1-го ранга. Служил при штабе начальника эскадры Тихого океана. После начала русско-японской войны поступил в непосредственное распоряжение наместником Его Императорского Величества на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева. Андрей Августович служил флаг-капитаном в морском походном штабе наместника, затем исполнял дела начальника штаба. Уже ближе к окончанию войны Эбергарда назначили командиром эскадренного броненосца «Император Александр II», который находился в Учебно-артиллерийском отряде и предназначался для подготовки комендоров. Затем короткое время был командиром «Пантелеймона» (старое название броненосец «Потемкин»), после чего в 1906 г. стал помощником начальника Главного Морского Штаба. В 1908 г. стал начальником Балтийского отряда. 29 октября 1911 г. вступил в командование морскими силами Черного моря. 14 апреля 1913 г. Эбергард был удостоен звания адмирала. Во время Первой мировой войны командовал флотом Черного моря. 18 ноября 1914 г. адмирал отличился в морском бою у мыса Сарыч, когда черноморская эскадра в тумане встретилась с новейшим немецким линейным крейсером «Гебен» и легким крейсером «Бреслау». Флагманский броненосец «Евстафий» смог нанести ряд существенных ударов по немецкому крейсеру, который лишь благодаря своей скорости смог покинуть поле боя. В феврале 1915 г. Севастополь лично посетил император Николай II и отметил успехи флота Черного моря. Вследствие интриг в морском ведомстве и при дворе, несмотря на достигнутые успехи в борьбе с турками, 28 июня 1916 г. Эбергард был снят с командования флотом и фактически отправлен на пенсию в Государственный совет. После событий Октябрьской революции, 13 декабря 1917 г. уволен в отставку. Летом 1918 г. был арестован ЧК, но его быстро освободили. Меньше чем через год бывший командующий флотом Черного моря скончался.