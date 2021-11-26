БУБНОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

Сын полковника, из потомственных дворян Херсонской губернии, православный. Окончил гимназию. 2.5.1900 поступил в Морской кадетский корпус. 1.9.1900 зачислен на действительную службу. 6.5.1903 окончил корпус и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в учебно-артиллерийский отряд. 11.5.1903 назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Генерал-Адмирал». 11.12.1903 зачислен в 11-й флотский экипаж. 15.3.1904 назначен вахтенным начальником учебного судна «Моряк». 24.6.1904 назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Орел». Участник русско-японской войны 1904–1905 гг., похода 2-й Тихоокеанской эскадры вокруг Африки на Дальний Восток и Цусимского сражения 14–15.5.1905. Во время боя 14.5.1905 был тяжело ранен. после сдачи отряда Небогатова в плену в Японии. 22.12.1905 прибыл из плена во Владивосток. 2.4.1906 уволен в отпуск на 4 месяца «для излечения болезней, от ран происходящих». 13.9.1906 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу на зимнее время. 6.12.1906 произведен в лейтенанты. 18.12.1906 прикомандирован к 8-му флотскому экипажу. В мае 1907 г. назначен вахтенным начальником учебного судна «Воин». 26.9.1907 прикомандирован Морскому корпусу. 12.5.1908 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для занятий. 9.3.1909 назначен обер-офицером низшего оклада Морского Генерального штаба. В мае 1910 г. назначен вахтенным начальником учебного судна «Петр Великий». 21.10.1910 прикомандирован к Николаевской Морской академии для занятий со слушателями на зимнее время. 13.11.1910 зачислен в учебно-артиллерийский отряд Балтийского флота с назначением старшим флаг-офицером штаба начальника отряда. 26.8.1911 назначен преподавателем артиллерийского офицерского класса, одновременно с 15.11.1911 преподаватель Николаевской Морской академии. 6.5.1912 произведен в старшие лейтенанты за отличие по службе. 17.10.1912 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для занятий. 19.1.1913 присвоены права окончившего основной и дополнительный курс военно-морского отдела Николаевской морской академии. 26.8.1913 назначен и. д. старшего офицера крейсера I ранга «Диана». 6.12.1913 произведен в капитаны 2-го ранга. 12.12.1913 утвержден в должности. Участник Первой мировой войны. 21.7.1914 назначен штаб-офицером для делопроизводства и поручений Военно-морского управления при верховном главнокомандующем. 25.1.1916 назначен и. д. флаг-капитана Морского штаба верховного главнокомандующего. 30.7.1916 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службы с утверждением в должности. 28.7.1917 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе. 8.9.1917 назначен и. д. начальника Военно-морского управления при верховном главнокомандующем. 12.10.1917 утвержден в должности. 19.12.1917 уволен со службы. Эмигрировал во Францию. В декабре 1918 г. адмиралом А.В. Колчаком был включен в состав русской делегации на Версальской мирной конференции. Участвовал в Белом движении в составе Вооруженных сил Юга России. В начале 1919 г., после отказа допустить русскую делегацию на конференцию, выехал на юг России. 20.8.1920 назначен начальником штаба Черноморского флота. 8.2.1920 отстранен от должности по приказу генерала А.И. Деникина и уехал в Турцию. 29.6.1920 вернулся в Крым, но определенных должностей не занимал. После эвакуации Крыма в ноябре 1920 г. проживал в Париже, с 1921 г. в Дубровнике (Югославия). С 1923 по 1941 гг. ординарный профессор Морской академии в Дубровнике. Активно сотрудничал в эмигрантских изданиях. После немецкой оккупации Югославии поселился в г. Кранье (Словения). Преподавал русский язык в гимназии. С 1953 г. на пенсии. Погребенен в Кранье.

Жена (с 26.1.1914): дочь войскового старшины Астраханского казачьего войска Елизавета Михайловна (урожденная Кокушкина) (род. 1893). Дети: Сергей (род. 21.11.1914), Ирина (род. 26.3.1916).