БАКИЧ АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Бакич Андрей Степанович (31.12.1878–17.06.1922) – уроженец Черногории. Образование получил в 8–классной 3 Белградской гимназии короля Александра I (окончил 6 классов). Из Сербии выслан в Константинополь за причастность к покушению на экс-короля Милана Обреновича. Переехал в Россию. В службу вступил 07.02.1900 в 60 Замосцкий пп с зачислением в Одесское пехотное юнкерское училище. Училище окончил по 1 р. (1902). Подпор. (с 05.09.1902 со ст. с 01.09.1902). Пор. (с 20.11.1906 со ст. с 01.09.1906). Шт.-кап. (с 20.11.1910 со ст. с 01.09.1910). Кап. (не позднее 06.1915). Подполк. (не позднее 02.1916). Полк. (Высочайший приказ 17.12.1916 со ст. с 14.12.1915). Ген.-майор («за отличие в делах против неприятеля» – Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 05.04.1919 со ст. с 05.02.1919). Ген.-лейт. (май–июнь 1920). Уч. русско-японской войны в составе Южно-Уссурийского отряда, в боях не участвовал. В 8 Вост.-Сиб. сп (с 14.02.1904), в 41 Вост.-Сиб. сп (с 11.06.1905). Служил батальонным адъютантом, заведующим швальней и квартирмистром. В 8 Вост.-Сиб. сп (09.06.1906). В 5 Сиб. сп (с 16.01.1910). Уволен по болезни (с 07.02.1913) в пешее ополчение по Приморской обл. В отставке (с 12.06.1913). В 1913–1914 работал коммивояжером «Русско-монгольского торгового товарищества» в Монголии. В 1914 г. мобилизован. Служил в 56 Сиб. сп (с 22.09.1914). Уч. в Лодзинской операции (11.1914), ранен в боях у г. Сохачев (01.12.1914). Уч. в боях на р. Равка (01–05.1915). В 53 Сиб. сп (с 23.04.1916). Уч. в боях на Рижском фронте (10–12.1916). Контужен в бою у Скудр-Огле (28.12.1916). Командир 55 Сиб. сп (23.01–11.04.1917, официально – до 30.04.1917). В резерве чинов при штабе Двинского военного округа (с 30.04.1917). Командир 545 Ахтырского пп (09.1917–02.1918). В отставке (с 02.1918). Нач. частей Народной армии Сызранского района (с 15.07.1918). Нач. 2 Сызранской сд (24.07.1918–16.02.1919). Нач. гарнизона Бузулука (с 11.10.1918). Командующий Бузулукской группой ЮЗА (с 20.10.1918). Командир IV Оренб. АК (16.02.1919–06.01.1920). Зачислен в казаки Оренбургского казачьего войска «за личную храбрость и услуги, оказанные войску» (22.02.1919). Уч. в боях за Оренбург (04–05.1919). Зачислен в почетные казаки ст. Магнитной 2-го военного округа Оренбургского казачьего войска (09.06.1919). Во главе корпуса участвовал в боях под зав. Белорецким, Верхнеуральском, ст. Магнитной, Кизильской и др. (07–09.1919). Участвовал в Голодном походе (11–12.1919). Нач. отряда атамана Дутова (с 06.01.1920). Командующий Сев. фронтом Отд. Семиреч. А (с 02.02.1920). Вместе с отрядом перешел 27.03.1920 в Китай у местечка Бахты и был интернирован в лагере на р. Эмиль в районе г. Чугучак. Отрешен А.И. Дутовым от командования отрядом (30.01.1921). Отряд переимен. в отд. Оренб. корпус (04.03.1921). Когда кит. власти по договоренности с Советской Россией открыли границу для прохода частей РККА в Синьцзян и врем. занятия района г. Чугучак с целью ликвидации белых отрядов, 24.05.1921 Б. увел свой отряд из лагеря на восток по степям и пустыням Джунгарии. 02.07 взял с боем г. Шара-Сумэ, 06.07 – г. Бурчум. В конце августа части Б. были атакованы частями 13 Сиб. кавдивизии РККА и отошли в Монголию, в район города Кобдо. В ноябре 1921 Б. попытался вторгнуться в Урянхайский край, но потерпел поражение и в декабре 1921 г. вновь отступил в Монголию, где остатки корпуса сдались в плен монгольским войскам Хатан Батор Максаржава. Решением монгольского народного правительства от 25.01.1922 выдан большевикам. Расстрелян вместе с 5 оф. (ген. И.И. Смольнин-Терванд, полковниками С.Г. Токаревым и И.З. Сизухиным, шт.-кап. В.К. Козьминых и корнетом М.Н. Шегабетдиновым) в Новониколаевске по приговору Сибирского отделения военной коллегии Верховного ревтрибунала. Награды: Св. Стан. 3-й ст. (31.01.1906), темно-бронз. медаль в память русско-японской войны, Св. Анны 3-й ст. м. и б. (28.01.1915), Св. Стан. 2-й ст. м. (19.05.1915), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (28.05.1915), ГО «за то, что, в боях под д. Щавин-Костельный, 3-го, 4-го и 5-го Ноября 1914 г., занимая с командуемым им батальоном левый боевой участок позиции, которому противник угрожал своим охватом, в течение 3-х дней отбивал все настойчивые атаки значительных сил противника и удержал за собой занимаемую батальоном позицию» («за отличия в делах против неприятеля» – за бои 03–05.11.1914; Высочайший приказ 12.06.1915), Г4 за то, что 29–31.05.1915 «будучи на позиции после того как противником были выпущены удушливые газы и пострадали от них большинство офицеров и около половины нижних чинов, и когда на соседнем участке, вследствие натиска противника, осадили и в этот прорыв ринулся противник, то, находясь под ураганным огнем легкой и тяжелой артиллерии противника, и под его ружейным и пулеметным огнем, мужественно и спокойно принял решительные меры для противодействия распространению немцев и тем приостановил их дальнейшее продвижение и выручил свои войска от грозившей им опасности охвата противником» (29.08.1916), «Лента отличия» Оренбургского казачьего войска (12.01.1919). Женат на дочери ген.-майора Ольге Константиновне Данич. Дети: Михаил (16.01.1909–15.11.2002), Владимир (29.03.1911–28.02.1986), Елена (02.12.1912). Фото. Послужной список: РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. П/с 281-819 (1914); Ф. 2152. Оп. 2. Д. 246. Л. 160об. (1916). Наградные документы: РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 26988. Л. 74-82 (1916).