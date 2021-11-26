АВГУСТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1915

Наступательная операция 10-й и 8-й германских армий против русской 10-й армии северо-западнее Августова в Мазурии 25.01.(07.02.)–13(26).02.1915 в ходе Первой мировой войны.

Эта операция немцев стала частью стратегического плана германского командования, который заключался в глубоком двустороннем охвате с севера и юга и окружении российских войск в Польше. Противник поставил целью ударом 10-й армии генерала Эйхгорна с севера и 8-й армии генерала О. Белова с запада, окружить и уничтожить русскую 10-ю армию генерала от инфантерии Ф. В. Сиверса. Наступление началось 25.02 (10.03.) ударом 8-й германской армии в направлении Вержболово и Сувалки. Переход противника в наступление оказался неожиданным для русских войск. К 01(14). 02. ударная группировка 10-й германской армии обошла правый фланг русской армии и вынудила ее отступить на восток. Немцам удалось в лесах юго-восточнее Августова окружить 4 пехотные дивизии 20-го армейского корпуса. Его части понесли тяжелые потери, но сумели в течение 10 суток задерживать продвижение основных сил 10-й германской армии. Это позволило русской 10-й армии совместно с подошедшими резервами к 26 февраля занять прочную оборону на рубеже Ковно — Осовец и сорвать замысел германского командования по глубокому обходу всего русского фронта.

Автор статьи: В. К. Шацилло.

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