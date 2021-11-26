АТАБЕКОВ АНДРЕЙ АДАМОВИЧ

Из дворян Подольской губернии, православный. Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию. 5.8.1870 поступил в 3-е военное Александровское училище. 24.8.1870 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 10.08.1873 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в 1-ю батарею 6-й конно-артиллерийской бригады (с 22.11.1875 – 18-я конная батарея). 26.11.1874 произведен в поручики. 26.9.1875 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию 21.6.1878 окончил по 1-му разряду, произведен в штабс-капитаны с прикомандированием к Гвардейской конно-артиллерийской бригаде. 3.6.1879 переведен в Гвардейскую конно-артилерийскую бригаду поручиком. 7.1.1880 переведен в гвардейский взвод учебной конно-артиллерийской батареи. 14.7.1880 переведен в Гвардейскую конно-артилерийскую бригаду. 12.4.1881 произведен в штабс-капитаны. 9.4.1889 произведен в капитаны. 31.1.1890 поступил в Офицерскую артиллерийскую школу. 12.9.1890 окончил школу. 20.1.1891 назначен командующим 4-й батареей Гвардейской конно-артиллерийской бригады. 21.4.1891 произведен в полковники с утверждением командиром батареи. 30.6.1895 назначен начальником учебного артиллерийского полигона Одесского военного округа. 1.3.1900 назначен командующим 1-й гренадерской артиллерийской бригадой. 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением командиром бригады. 31.10.1903назначен начальником Константиновского артиллерийского училища. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 5.4.1907 назначен начальником артиллерии 19-го армейского корпуса. 21.08.1907 назначен начальником артиллерии 17-го армейского корпуса. 31.7.1910 назначен инспектором артиллерии 17-го армейского корпуса. 21.4.1913 назначен начальником артиллерии Московского военного округа. 10.4.1916 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 18.5.1917 назначен в резерв чинов при штабе Московского военного округа. 1.1.1918 уволен со службы с пенсией. Проживал в Москве. 19.4–28.5.1918 находился на лечении в Радиологической лечебнице доктора А.В. Цыбина. Скончался в Москве от разрыва сердца. По данным родственников погребен на Новодевичьем кладбище в Москве, но на настоящее время могилы на кладбище не числится.

Жена: Евгения Ивановна (урожденная Симанская), уроженка Санкт-Петербурской губернии. Дети: Александр (род. 13.10.1894), Николай (род. 31.10.1896).