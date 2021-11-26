АЛИЕВ ЭРИС-ХАН-СУЛТАН-ГИРЕЙ

Из дворян Кавказа, мусульманин. Окончил Ставропольскую классическую гимназию. 31.8.1873 поступил в Константиновское военное училище. 20.8.1875 окончил училище и переведен в Михайловское артиллерийское училище. 10.8.1876 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 26.12.1877 произведен в поручики. В 1878 г. поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 18.12.1880 произведен в штабс-капитаны. В 1881 г. окончил академию. 24.8.1881 переведен в 3-ю Гвардейскую и Гренадерскую артиллерийскую бригаду. 6.8.1882 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду поручиком. 31.1.1887 прикомандирован к Михайловскому артиллерийскому училищу. 24.4.1888 произведен в штабс-капитаны. 28.3.1893 произведен в капитаны. 20.3.1895 назначен и. д. заведующего обучением в Михайловской артиллерийской академии. 1.10.1895 назначен командующим 7-й батареей лейб-гвардии 3-й артиллерийской бригады. 6.12.1895 произведен в полковники с утверждением в должности командиром батареи. 25.2.1900 назначен командиром 2-го дивизиона 20-й артиллерийской бригады. 13.11.1903 назначен командующим 26-й артиллерийской бригадой. 6.12.1903 произведен в генерал-майоры с утверждением командиром бригады. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 13.8.1905 назначен в распоряжение главнокомандующего на Дальнем Востоке. 16.5.1906 назначен командующим 5-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизией. 6.12.1907 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 14.8.1908 назначен командиром 2-го Сибирского армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии. 8.2.1914 назначен командиром 4-го армейского корпуса. 19.3.1914 переименован в генералы от артиллерии. Участник Первой мировой войны. 23.7.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. В 1919 г. правитель Чечни. 3.12.1919 назначен в резерв чинов при главнокомандующем ВСЮР. Расстрелян красными.

Жена: дочь генерал-майора Селима Арцу (урожденная княжна Чермоева). Дети: Эксан-Хан (р. 14.6.1883), Эглар-Хан (р. 14.6.1887).