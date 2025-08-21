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Гражданская война внесла коррективы во всех регионах на территории бывшей Российской империи. Нестабильная экономическая и политическая ситуация вызывают волну протестов.

На фоне политики изъятия провианта по всей стране происходят восстания в Тамбове, Тюмени, Западной Сибири.

Борьба с белыми на Дальнем востоке усиливает противостояние разных групп. Параллельно к восстаниям присоединяются республики Средней Азии и Закавказья, которые, как и традиционно “казачий” Дальний Восток, выражают непокорность власти большевиков.

Республики Средней Азии с их исламом, местами даже законами шариата и пр., на фоне предыдущей мобилизации провоцируют создание отрядов басмачей - буквально, “бандитов”.

Интервенты и басмачество составляют угрозу строю нового государства, как и крестьянские восстания по всей стране, но преимущественно в Тамбове (“Антоновщина” и Сибири, а также на территориях от Салехарда до Казахстана).

Подавления восстаний не ограничиваются одной силой - стабилизации способствуют и послабления со стороны правительства. Отмена продразверстки, продналог и т.п. Страна пережила сложный период противоборства разных групп и преодолела противоречия, подготовив почву к развитию страны.