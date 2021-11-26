ЗАКАВКAЗСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА

Закавказская демократическая федеративная республика — государственное образование, существовавшее c 22 апреля по 26 мая 1918.

В ответ на Октябрьскую революцию 1917 национальные и социалистические партии Закавказья создали 15 ноября 1917 в Тифлисе правительство, не признающее Советскую власть — Закавказский комиссариат во главе с грузинским меньшевиком Е. Гегечкори . 12 февраля 1918 началось турецкое наступление на Закавказье. 23 февраля 1918 антибольшевистские силы собрали в Тифлисе Закавказский сейм под председательством известного меньшевика Н. Чхеидзе . 14 марта 1918 начались переговоры о мире между Османской империей и Закавказским комиссариатом в Трапезунде. 14 апреля 1918 турки заняли Батум. Сепаратный мир с Закавказьем мог был подписан при условии провозглашения его независимости от России.

22 апреля 1918 Закавказский сейм провозгласил независимую от России Закавказскую федеративную демократическую республику (ЗДФР). Против этого активно выступали кадеты и левые эсеры. Правительство ЗФДР возглавил А. Чхенкели . 25 апреля 1918 турки заняли Карс. После этого османская сторона могла диктовать любые условия ЗДФР. В силу географического положения от падения Карса больше всего страдала Армения, в то время как Грузия почти ничего не теряла. Это еще сильнее ухудшило грузино-армянские отношения и подрывало всю конструкцию закавказского государства. 11 мая 1918 начались новые мирные переговоры в Батуме, а уже 15 мая 1918 турки взяли Александрополь. 26 мая 1918 представители Османской империи предъявили новый ультиматум, претендуя уже на Нахичевань, Александрополь и половину Эриванского уезда. Эти условия были неприемлемы только для Армении и терпимы для Грузии. Азербайджанская сторона в этот период видела в турках родственную силу, которая могла бы помочь в борьбе с большевиками (см. Большевизм ) за Баку (см. Бакинская коммуна 1918 ). 26 мая 1918 Закавказский сейм распался на национальные депутатские группы, которые приступили к созданию трех независимых государств — Грузии, Армении и Азербайджана. 4 июня 1918 Грузия, Азербайджан и Армения заключили мирные договоры с Османской империей на условиях ультиматума от 26 мая 1918.

Лит.: Байков Б. Воспоминания о революции в Закавказье (1917—1920 гг.). // Архив Русской революции. Т. 9. М., 1991; Балаев А. Мамед Эммин Расулзаде (1884—1955). М., 2009; Саркисян Е. К. Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье накануне и в годы Первой мировой войны. Ереван, 1962; Ставровский А. Закавказье после Октября. М.–Л., 1925.