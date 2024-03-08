ТАРТУСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1920

Тáртуские (Юрьевские) мирные договóры 1920 — мирные соглашения, заключенные Советской Россией в г. Тарту (Эстония).

1. Договор с Эстонией. Заключен 2 февраля 1920. Закрепил итоги Эстонской вой­ны за независимость (28 ноября 1918 — 3 января 1920). РСФСР пошла на значительные уступки Эстонии в интересах обеспечения безопасности западной границы, преодоления экономической и дипломатической изоляции. Была признана независимость Эстонской республики; стороны отказались от взаимных претензий, была установлена государственная граница, вдоль которой допускалось присутствие только пограничных формирований, согласованы вопросы обмена военнопленными и пр. Стороны взяли на себя обязательства не допустить в будущем возникновение военных конфликтов. Договор с Эстонией озна­чал прорыв западной политической и экономической блокады, обеспечив России доступ к внешним продовольственным рынкам и рынкам сбыта золота, продажа которого стала одним из источников средств для решения неотложных хозяйственных задач. Эстония стала первой страной, получившей в РСФСР лесную концессию, стороны договорились о беспошлинной торговле на условиях режима наибольшего благоприятствования. Эстония была освобождена от участия в погашении долгов царской России. Россия в противовес эстонской официальной точке зрения считает Т. м. д. 1920 утратившим силу с момента включения Эстонии в состав СССР в 1940. В 1944–1957 в состав РСФСР были возвращены территории (правобережье р. Нарва, Печерский край), потерянные Россией в 1920.

2. Договор с Финляндией. Заключен 14 октября 1920 по результатам 1-й советско-финской вой­ны 1918–1920. Финны претендовали на всю Вост. Карелию или по крайней мере на те ее территории, население которых высказалось бы за включение в состав Финляндии. Стремясь максимально отодвинуть западную границу от Ленинграда, РСФСР претендовала на часть Карельского перешейка и некоторые острова в Финском заливе. Переговоры продемонстрировали первостепенность для России геополитических целей и значимость для Финляндии восточного рынка. По мирному договору Финляндия получила область Петсамо (Печенга), обеспечив себе выход к Северному Ледовитому океану, а также право беспошлинной торговли, но согласилась на нейтрализацию о. Сур-Сари в Финском заливе и вернула пограничные Ребольскую и Поросозерскую волости, присоединенные в 1919. Финляндия также сняла официальные возражения против действовавшей в России монополии внешней торговли. Договор создал условия для нормализации политических и торгово-экономических отношений, которые впоследствии не были использованы сторонами полностью.

Установленная в 1920 государственная граница с Финляндией была пересмотрена по итогам Советско-финской вой­ны 1939–1940 и закреплена мирным договором 1947.

Лит. : К 70-летию установления дипломатических отношений между СССР и Финляндией // Вестник Министерства иностранных дел СССР. 1990. № 22 (80). С. 51; Андросова Т. В . Элиты и лидеры в международных отношениях. Неиспользованные возможности финляндской восточной внешней политики в 1920–1930-е годы // Элиты и лидеры. Традиционализм и новаторство. М., 2007. С. 125–150; Межевич Н. М . Российско-эстонская граница. История формирования и современное значение для развития Северо-Запада России // Псковский регионологический журнал. 2007. № 4. С. 139; Крутиков А. А. Большевики и тартуский мирный договор 1920 // Перспективы. Электронный журнал. 2020. Вып. 1 (21). С. 97–112. Т. В. Андросова .