СКОРОПАДСКИЙ, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Скоропáдский, Павел Петрович (03.05.1873, Висбаден — 26.04.1945, Меттен) — украинский политический деятель. Внук гетмана Украины И. И. Скоропадского. В 1893 окончил Пажеский корпус. Участник Русско-японской вой­ны 1904 – 1905 . С 1905 — в свите Его Величества. С января 1917 командовал 34-м армейским корпусом, летом начал его украинизацию. 6[19] октября 1917 провозглашен атаманом на съезде Вольного казачества в Чигирине. 20–26 ноября [3–9 декабря] действовал против большевизированных частей вокруг Киева. 29 декабря 1917 [11 января 1918] подал в отставку. В условиях германской оккупации Киева возглавил офицерскую организацию «Украинская народная громада». 24 апреля 1918 было достигнуто соглашение с начальником штаба германских оккупационных вой­ск о свержении Центральной рады в пользу С. Она была разогнана оккупантами, и 29 апреля 1918 на конгрессе хлеборобов было провозглашено создание вместо Украинской народной республики (УНР) Украинской державы во главе с гетманом С., который получал почти самодержавную власть. Были восстановлены частная собственность на землю, свобода торговли, казачество как сословие, введена обязательная воинская повинность, образована Украинская Академия наук, проводились аресты деятелей бывшей УНР и подавление повстанческих движений. Правительство С. опиралось на правые силы от Союза земельных собственников до местных лидеров Конституционно-демократической партии . В августе 1918 оппозиционные партии объединились в Украинский национально-государственный союз во главе с В. В. Винниченко . 13 ноября 1918 Союз провозгласил восстановление УНР, была создана Директория украинская . 16 ноября Сечевые стрельцы начали восстание против С. В условиях поражения Германии в Первой мировой вой­не 1914 – 1918 оккупационные вой­ска не стали защищать режим С. 14 декабря он отрекся от власти и уехал в Германию. Во время Второй мировой вой­ны 1939 – 1945 сотрудничал с Германией. Погиб при бомбардировке.

Соч.: Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. Киïв–Філадельфія, 1995.

Ист .: Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: Сборник документов. М., 2014.

Лит. : История Украины. СПб., 2019. Т. С. Мельниченко.