Рижский мирный договор 1920

Рижский мирный договор 1920 — советско-­латвийский договор 11 августа 1920, обеспечивший прекращение военных действий и взаимное признание Республики Латвия и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). После поражения Армии советской Латвии в 1919 (см. Латышские стрелки ) и взятия в январе 1920 польско-­латвийскими вой­сками Двинска (Даугавпилса), Пыталово и других городов, советско-­латвийский фронт стабилизировался. 30 января — 1 февраля 1920 было заключено перемирие. 16 апреля началась официальная мирная конференция между российской (А. Иоффе и др.) и латвийской (Я. Весманис и др.) делегациями. 11 августа 1920 в Риге был подписан мирный договор, по которому Россия отказывалась от прав на Латвию и признавала существующее правительство. Латвия, включавшая Курляндию, южную часть Лифляндии и Латгалию, получила территорию, оставленную Красной армией, в том числе северо-­западную часть Витебской губернии (Двинский, Люцинский, Режицкий уезды и часть Дриссенского уезда без Дриссы), а также часть Островского уезда Псковской губернии, включая Пыталово. Советская Россия выплатила Латвийской республике 4 млн руб­лей (3 т) золотом. Латвия также получала в России концессии, стороны договорились об экономическом транзите, что было важнее для России, учитывая важность рижского порта. Стороны обязались не поддерживать вооруженных противников друг друга.

Ист. : Документы внешней политики СССР. Т. 2. М., 1958.

Лит. : История Латвии в ХХ веке. Рига, 2005; Мельтюхов М. И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы (1918–1939 гг.). М., 2015; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918–1923 гг.). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин .