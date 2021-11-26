ПИЛСУДСКИЙ ЮЗЕФ КЛЕМЕНС

ПИЛСУДСКИЙ ЮЗЕФ КЛЕМЕНС - польский государственный, по­ли­тический и во­енный де­я­тель, мар­шал Поль­ши (1920 год).

Из польской шляхты. Брат Б.О. Пил­суд­ско­го. Отец Пилсудского, Юзеф Вин­цен­ты Пётр (1833-1902 годы) - уча­ст­ник Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов.

В 1877-1885 годах учил­ся в гим­на­зии в Виль­не (Виль­но, ны­не Виль­нюс), в 1882 году вме­сте с бра­том ор­га­ни­зо­вал польский кру­жок са­мооб­ра­зо­ва­ния «Спуй­ня» («Sp9ojnia»). В 1885 году по­сту­пил на медицинский факультет Харь­ков­ско­го университета.

В 1887 году аре­сто­ван, за кос­вен­ное уча­стие в под­го­тов­ке по­ку­ше­ния на жизнь Алек­сан­д­ра III при­го­во­рён к 5 го­дам ссыл­ки в Восточную Си­бирь.

По­сле воз­вра­ще­ния в Виль­ну примк­нул в 1893 году к не­ле­галь­ной Поль­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии (ППС), был из­вес­тен под псев­до­ни­ма­ми Зюк, Ме­чи­слав, Вик­тор. Вско­ре во­шёл в ру­ко­во­дство ППС, в 1894-1900 годах из­да­вал центральный партийный ор­ган газету «Robotnik» («Ра­бо­чий»). Главной за­да­чей ППС счи­тал во­вле­че­ние ра­бо­че­го дви­же­ния в борь­бу за не­за­ви­си­мость Цар­ст­ва Поль­ско­го (ЦП).

В 1900 году аре­сто­ван, си­му­ли­ро­вал су­ма­сше­ст­вие, за­тем бе­жал из пси­хи­ат­рической боль­ни­цы, в ко­то­рую был за­клю­чён. Эми­г­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, но вско­ре вер­нул­ся.

Ак­тив­но уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в ЦП, ра­то­вал за под­го­тов­ку воо­ружённого вос­ста­ния, ини­ции­ро­вал соз­да­ние бое­вой организации ППС и стал её ру­ко­во­ди­те­лем. В 1906 году по­сле рас­ко­ла ППС воз­гла­вил ППС-ре­во­лю­ци­он­ную фрак­цию.

С 1908 года в эмиг­ра­ции в Ав­ст­ро-Венг­рии. На­ла­дил со­труд­ни­че­ст­во с австрийскими во­ен­ны­ми, что об­лег­чи­ло дея­тель­ность соз­дан­ных при его уча­стии Сою­за ак­тив­ной борь­бы и вое­ни­зи­ро­ван­ной организации «Стре­лок». Их за­да­чей счи­тал под­го­тов­ку ко­манд­ных кад­ров для бу­ду­щей польской ар­мии на слу­чай вой­ны ме­ж­ду мо­нар­хия­ми, раз­де­лив­ши­ми Речь По­спо­ли­тую (смотрите Раз­де­лы Ре­чи По­спо­ли­той ).

С эн­ту­зи­аз­мом встре­тил на­ча­ло Первой Ми­ро­вой вой­ны, 24 июля (6 августа) 1914 года по его при­ка­зу ро­та стрел­ков втор­глась на тер­ри­то­рию ЦП. В октябре 1914 года на тер­ри­то­рии ЦП соз­дал не­ле­галь­ную Польскую во­енную организацию. Про­гноз Пилсудского о все­на­род­ном вос­ста­нии в ЦП не оп­рав­дал­ся, что обес­це­ни­ло зна­че­ние польских доб­ро­вольческих фор­ми­ро­ва­ний в гла­зах австрийского и германского ру­ко­во­дства.

По­сле пре­одо­ле­ния кри­зи­са доб­ро­вольческого дви­же­ния пу­тём фор­ми­ро­ва­ния (с со­гла­сия Ве­ны) польского ле­гио­на стал ко­ман­ди­ром его Первого пол­ка (в 1915 году пре­об­ра­зо­ван в бри­га­ду). В 1916 году по­ки­нул ле­ги­он из-за от­ка­за австрийских вла­стей пе­ре­дать ему ко­ман­до­ва­ние над ним. В Польском ко­ро­лев­ст­ве (соз­да­но Гер­ма­ни­ей и Ав­ст­ро-Венг­ри­ей в но­ябре 1916 года) воз­гла­вил во­енную ко­мис­сию Временного государственного со­ве­та. В 1917 году не был на­зна­чен ко­мандованием «Поль­ским вер­мах­том» (воо­ружённые си­лы, фор­ми­ро­вав­шие­ся ок­ку­па­ци­он­ны­ми вла­стя­ми), в свя­зи с чем по­дал в от­став­ку. В ию­ле 1917 - но­ябре 1918 года ин­тер­ни­ро­ван нем­ца­ми в Ма­где­бур­ге.

10 ноября 1918 года вер­нул­ся в Вар­ша­ву. 12 ноября 1918 года Ре­гент­ский со­вет Польского ко­ро­лев­ст­ва вру­чил ему вер­хов­ную по­ли­тическую и во­енную власть, Пилсудский стал на­чаль­ни­ком (гла­вой) го­су­дар­ст­ва и вер­хов­ным глав­но­ко­мандующим польской ар­ми­ей (за­ни­мал по­сты до декабря 1922 года). Про­явил се­бя как при­вер­же­нец по­ли­ти­ки «свер­шив­ших­ся фак­тов», при ус­та­нов­ле­нии гра­ниц Поль­ши дей­ст­во­вал на­пе­ре­кор ре­ко­мен­да­ци­ям великих дер­жав, осо­бен­но на восточном на­прав­ле­нии. В феврале 1919 года на­чал бое­вые дей­ст­вия про­тив РККА в Бе­ло­рус­сии, пе­ре­рос­шие в Со­вет­ско-поль­скую вой­ну 1920 года. По­сле про­ва­ла пла­на соз­да­ния фе­де­ра­ции Поль­ши с Лит­вой и Бе­ло­рус­си­ей, ут­вер­жде­ния в Прид­не­пров­ской Ук­раи­не пра­ви­тель­ст­ва С.В. Пет­лю­ры, стре­ми­тель­но­го на­сту­п­ле­ния РККА на Вар­ша­ву (смотрите «Вар­шав­ская опе­ра­ция 1920 года») в ию­ле 1920 года ли­шён Сей­мом ис­клю­чительных прав на про­ве­де­ние «восточной по­ли­ти­ки». Кри­ти­че­ски от­нёс­ся к «мар­тов­ской» кон­сти­ту­ции 1921 года, счи­тая, что пол­но­мо­чия, пре­дос­тав­ляе­мые ею ис­пол­нительной вла­сти, не­дос­та­точ­ны. По этой при­чи­не в 1922 году от­ка­зал­ся бал­ло­ти­ро­вать­ся в пре­зи­ден­ты стра­ны.

В декабре 1922 - мае 1923 годов - начальник Главного Штаба. По­дал в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив соз­да­ния пра­во­цен­три­ст­ско­го пра­ви­тель­ст­ва В. Ви­то­са. Фор­маль­но ото­шёл от дел, но фак­ти­че­ски про­дол­жал ока­зы­вать силь­ное влия­ние на по­ли­тическую жизнь Поль­ши, на­вя­зы­вая пре­зи­ден­ту и пра­ви­тельственным ка­би­не­там свою во­лю, осо­бен­но в во­про­се об ор­га­ни­за­ции во­енного ко­ман­до­ва­ния.

12-14 мая 1926 года воз­глав­ляе­мые Пилсудским вой­ска со­вер­ши­ли государственный пе­ре­во­рот (в хо­де бо­ёв в Вар­ша­ве по­гиб­ли 379 человек, 920 человек по­лу­чи­ли ра­не­ния). В Поль­ше был ус­та­нов­лен так называемый ре­жим «са­на­ции» (оз­до­ров­ле­ния) - раз­но­вид­ность ав­то­ри­тар­ной дик­та­ту­ры, опи­рав­шей­ся на ар­мию и государственный ап­па­рат. 31 мая 1926 года из­бран Сей­мом пре­зи­ден­том Поль­ши вме­сто по­дав­ше­го в от­став­ку С. Вой­це­хов­ско­го, од­на­ко от­ка­зал­ся от по­ста под пред­ло­гом не­дос­та­точ­ных пол­но­мо­чий пре­зи­ден­та (4 июня 1926 года пост за­нял И. Мось­циц­кий, ре­ко­мен­до­ван­ный Пилсудским).

В 1926-1935 годах бес­смен­но за­ни­мал по­сты генерального ин­спек­то­ра воо­ружённых сил и во­енного министра, еди­но­лич­но кон­тро­ли­ро­вал внеш­нюю по­ли­ти­ку Поль­ши. В октябре 1926 - ию­не 1928 годов, августе - декабре 1930 года воз­глав­лял пра­ви­тель­ст­во. В ка­че­ст­ве главной за­да­чи ре­жи­ма оп­ре­де­лил ос­лаб­ле­ние ро­ли оп­по­зиционных по­ли­тических пар­тий. По­сле­до­ва­тель­но ог­ра­ни­чи­вал пол­но­мо­чия Сей­ма в поль­зу пра­ви­тель­ст­ва и осо­бен­но пре­зи­ден­та, стре­мил­ся соз­дать в Поль­ше по­ли­тическую сис­те­му во гла­ве с пре­зи­ден­том, об­ла­даю­щим не­ог­ра­ни­чен­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, и под­кон­троль­ным ему пра­ви­тель­ст­вом. В августе 1926 года про­вёл че­рез де­мо­ра­ли­зо­ван­ный Сейм по­прав­ки к кон­сти­ту­ции 1921 года (на­де­ли­ли пре­зи­ден­та до­пол­нительными пол­но­мо­чия­ми в об­лас­ти за­ко­но­да­тель­ст­ва и ре­гу­ли­ро­ва­ния ра­бо­ты пар­ла­мен­та и пра­ви­тель­ст­ва). На за­прет оп­по­зиционных пар­тий (за ис­клю­че­ни­ем ре­во­лю­ци­он­ных) не по­шёл, од­на­ко про­во­дил по от­но­ше­нию к ним ре­прес­сив­ную по­ли­ти­ку.

В 1934 году со­гла­сил­ся с соз­да­ни­ем в Бе­рё­зе Кар­ту­ской (ны­не город Бе­рё­за Бре­ст­ской области, Республики Бе­ла­рус­ь) кон­цен­тра­ци­он­но­го ла­ге­ря (ме­сто за­клю­че­ния ком­му­ни­стов, чле­нов Ор­га­ни­за­ции ук­ра­ин­ских на­цио­на­ли­стов, ря­да оп­по­зи­цио­не­ров).

В 1927 году сфор­ми­ро­вал Бес­пар­тий­ный блок со­труд­ни­че­ст­ва с пра­ви­тель­ст­вом Пилсудского (ББ), в ко­то­рый во­шли под­дер­жи­вав­шие его по­ли­тические пар­тии, об­щественные и профессиональные организации, ав­то­ри­тет­ные дея­те­ли раз­ных уров­ней. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1928 года ББ не су­мел за­вое­вать аб­со­лют­но­го боль­шин­ст­ва ман­да­тов.

В сентябре 1930 года в от­вет на по­пыт­ку 6 оп­по­зиционных пар­тий ле­во­го и цен­три­ст­ско­го на­прав­ле­ний (блок Цен­тро­лев) ор­га­ни­зо­вать де­мон­ст­ра­ции с це­лью ли­к­ви­да­ции дик­та­ту­ры дос­роч­но рас­пус­тил пар­ла­мент. 18 бывших де­пу­та­тов Сей­ма (в том числе Ви­тос) бы­ли за­клю­че­ны в Бре­ст­скую кре­пость. То­гда же раз­вер­нул ре­прес­сии в от­но­ше­нии украинского се­па­ра­ти­ст­ско­го дви­же­ния (по­ли­цей­ско-вой­ско­вая опе­ра­ция по «уми­ро­тво­ре­нию» Восточной Га­ли­ции в сентябре 1930 года, в хо­де ко­то­рой бы­ли аре­сто­ва­ны 1739 человек). Ис­поль­зуя ре­прес­сии и «административный ре­сурс», обес­пе­чил ББ по­бе­ду на вы­бо­рах в но­ябре 1930 года.

В об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки про­во­дил курс на под­дер­жа­ние со­юз­нических от­но­ше­ний с Фран­ци­ей и Ру­мы­ни­ей, сбли­же­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и нор­ма­ли­за­цию от­но­ше­ний с со­сед­ни­ми дер­жа­ва­ми на ба­зе прин­ципа «рав­но­уда­лён­но­сти». Санк­цио­ни­ро­вал под­пи­са­ние со­гла­ше­ний о не­на­паде­нии с СССР (25 июля 1932 года) и Гер­ма­ни­ей (26 января 1934 года), обес­пе­чив­ших Поль­ше ощу­ще­ние безо­пас­но­сти и собственной зна­чи­мо­сти на ме­ж­ду­народной аре­не.

В 1934 году, на­ру­шив ус­та­нов­лен­ную про­це­ду­ру, про­вёл че­рез Сейм но­вую кон­сти­ту­цию (под­пи­са­на пре­зи­ден­том 23 апреля 1935 года; из­вест­на как «ап­рель­ская»), ко­то­рая окон­ча­тель­но све­ла на нет роль пар­ла­мен­та в по­ли­тической жиз­ни Поль­ши. До во­пло­ще­ния её по­ло­же­ний в жизнь не до­жил, скон­чав­шись от ра­ка пе­че­ни.

Те­ло Пилсудского по­ко­ит­ся в ко­ро­лев­ской усы­паль­ни­це в Ва­вель­ском ка­фед­раль­ном со­бо­ре (Кра­ков), серд­це - в мо­ги­ле ма­те­ри в Виль­но.

Ка­ва­лер выс­ших польских и иностранных ор­де­нов, в том числе ор­де­на Бе­ло­го Ор­ла (1921 год), Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1921 год).

Сочинения:

1920 год. М., 1926;

Pisma zbiorowe. Warsz., 1937-1938. T. 1-10.