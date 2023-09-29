Петлю́ра, Симон Васильевич

Петлю́ра, Симон Васильевич (10[22].05.1879, Полтава — 25.05.1926, Париж) — лидер украинского национального движения. Был исключен из духовной семинарии. В 1900 вступил в Революционную украинскую партию (РУП). При ее расколе в 1905 вошел в Украинскую социал-демократическую рабочую партию (УСДРП), стал членом ее Центрального комитета. Публицист. В 1911–1914 редактировал журнал «Украинская жизнь». После Февральской революции 1917 выступал за создание украинских подразделений в российской армии. Возглавил Украинский генеральный вой­сковой комитет. 8[21] мая кооптирован в Центральную раду . 15[28] июня — 18[31] декабря 1917 — ее Генеральный секретарь по военным делам. Поле установления режима П. Скоропадского стал председателем киевского земства, затем был отстранен от этого поста. Сразу после начала эвакуации немецких вой­ск с Украины участвовал в создании 13 ноября 1918 Директории Украинской народной республики (УНР), отвечал в ней за формирование армии. Возглавил армию УНР, которая 17 декабря вошла в Киев. 18 января 1919 в связи с началом вой­ны с Россией П. был назначен головным атаманом армии и флота. 6 февраля красные заняли Киев. 9 февраля УСДРП отозвала своих представителей из Директории. Ее председатель В. К. Винниченко вышел из Директории, ее 13 февраля возглавил П., вышедший из УСДРП. 15 марта П. перешел в наступление, взял Коростень и подошел к Киеву на 50 км. 26 марта П. был разбит на р. Тетерев. С этого времени Директория «кочевала», а вой­ска П. отбивались от красных, белых и польских вой­ск, удерживая территорию, которая иногда доходила до 10–20 км в радиусе. Потерпев поражение от белых, 5 декабря П. выехал в Варшаву. 2 декабря с его санкции здесь была принята польско-украинская декларация о сотрудничестве, которая передавала территории западнее р. Збруч Польше. Это положение П. повторил в Варшавском договоре с Польшей 21 апреля 1920. После этого вой­ска УНР приняли участие в Советско-польской вой­не 1919–1920 на стороне Польши, вместе с ней потерпел поражение на Украине. После заключения Рижского мира 1921 вопреки его условиям пытался продолжать организацию вооруженной борьбы с территории Польши, но в 1923 был вынужден покинуть ее. Жил в Венгрии, Австрии, Швейцарии, Франции. Был убит С. И. Шварцбадом, мстившим за организованные петлюровцами погромы. Убийца был оправдан судом присяжных.

Соч .: Главный атаман. В плену несбыточных надежд. М. – СПб., 2008.

Лит .: Винниченко В. К. Вiдродження нацiï. Киев, 1920; Савченко В. А. Симон Петлюра. Харьков, 2006; Солдатенко В. Ф. Гражданская вой­на в Украине (1917–1920 гг.). М., 2012; Шубин А. В. Махно и его время. М., 2013; История Украины. М., 2019. А. В. Шубин.