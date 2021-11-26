КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ

КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ - государственное об­ра­зо­ва­ние в Тур­ке­ста­не в 1917-1918 годах. Сто­ли­ца - Ко­канд .

Кокандская автономия соз­да­на 26-29 ноября (9-12 декабря). 1917 года 4-м Чрез­вы­чай­ным крае­вым му­сульманским съез­дом в Ко­кан­де по ини­циа­ти­ве му­сульманских ор­га­ни­за­ций «Шу­ра-и-Уле­мия» и «Шу­ра-и-Ис­ла­мия» с це­лью не­до­пу­ще­ния ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний, на­ча­тых пра­ви­тель­ст­вом Тур­ке­стан­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки (ТСР), со­хра­не­ния фео­даль­но-бай­ско­го зем­ле­вла­де­ния , норм ша­риа­та, а так­же с це­лью от­де­ле­ния Тур­ке­ста­на от Советской Рос­сии и вос­ста­нов­ле­ния Ко­канд­ско­го хан­ст­ва . За­ко­но­дательная власть в Кокандской автономии осу­ще­ст­в­лял из­бран­ный съез­дом Тур­ке­стан­ский временный со­вет в со­ста­ве 54 человека, ис­пол­ни­тель­ную - Тур­кестан­ское ав­то­ном­ное пра­ви­тель­ст­во, воз­глав­ляе­мое М. Ты­ныш­пае­вым, за­тем М. Чо­кае­вым.

Ру­ко­во­дство Кокандской автономии дос­тиг­ло со­гла­ше­ния о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях с бу­хар­ским эми­ром, хи­вин­ским ха­ном, ата­ма­ном А.И. Ду­то­вым и на­цио­на­ли­стической организаци­ей «Алаш». Ак­тив­ную под­держ­ку Кокандской автономии ока­за­ло британское пра­ви­тель­ст­во, на­пра­вив­шее в Ко­канд во­енных со­вет­ни­ков и ору­жие. В кон­це января 1918 года воо­ружённые си­лы Кокандской автономии под ко­мандованием Ир­га­ша на­ча­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив ТСР. 6-9(19-22) февраля 1918 года вой­ска Ир­га­ша бы­ли раз­би­ты от­ря­да­ми Крас­ной гвар­дии, по­сле че­го часть ру­ко­во­дства Кокандской автономии бы­ла аре­сто­ва­на, дру­гие - бе­жа­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)