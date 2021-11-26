КАРЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921-1922
КАРЕЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921-1922 годов - боевые действия советских пограничников и частей РККА по отражению нападения вооруженных отрядов на Советскую Карелию с целью захвата её территории и присоединения к Финляндии в октябре 1921 - феврале 1922 годов.
В октябре 1921 года в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов на территории Карельской трудовой коммуны с помощью националистических кругов Финляндии был создан антисоветский подпольный Временный Карелский комитет, давший сигнал к выступлению из Финляндии вооруженных формирований (около 5-6 тысяч человек), состоявших из финских добровольцев (в основном члены шюцкор) и бывших военнослужащих Белых армий.
Эти отряды (совместно с антисоветскими партизанскими отрядами «лесных братьев») в ноябре провели ряд нападений на отдельные объекты и населённые пункты Карелии (железно-дорожный мост через реку Онда, село Рутозеро), уничтожив в них коммунистов и советских работников, а к концу декабря, сломив сопротивление советских пограничников (части РККА по Юрьевскому договору 1920 года были выведены из Карелии), продвинулись до линии Кестеньга - Суомусалми - Рутозеро - Паданы - Поросозеро, захватив район с 30° восточной долготы до 33° восточной долготы.
На территории Карелии и Мурманской губернии было введено военное положение, на помощь пограничникам стянуты советские войска (около 8,5 тысяч человек, 22 орудия, 166 пулемётов) под команд. А.И. Седякина (общее руководство осуществлял С.С. Каменев).
Ударом из Петрозаводска части РККА к началу января 1922 года заняли Поросозеро на южном участке фронта, Реболы и Кимасозеро на центральном участке, разбив главную группировку противника. Северная группа советских войск 25 января овладела Кестеньгой и Кокосальмой, а в начале февраля - Тихтозером и совместно с центральной группой войск захватила город Ухта, где располагался Временный Карельский комитет. 17 февраля боевые действия были закончены и территория Карелии полностью освобождена.
В разгроме интервентов значительную роль сыграл финский лыжный батальон (2 роты Петроградской интернациональной военной школы) под командованием Т. Антикайнена, прошедший с боями по тылам противника свыше 1 тысячи км, кроме того, в Северной Финляндии финские лесорубы создали отряд из 300 лыжников, выступивший на помощь Советской Карелии.