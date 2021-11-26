ГОРСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ГОРСКИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА - при­ня­тое на­зва­ние ЦК Сою­за объ­е­ди­нён­ных гор­цев Кав­ка­за и Да­ге­ста­на.

1) принятое название ЦК Союза объединённых горцев Кавказа и Дагестана (с сентября 1917 года - Союз объединённых горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии). Образовано на 1-м съезде горских народов Кавказа в мае 1917 года. Находилось в городе Владикавказ. Председатель - А. М. Чермоев. ЦК заявил о поддержке Временного пра­ви­тель­ст­ва в Петрограде и о своём стремлении к созданию на Северном Кавказе горской национальной автономии в составе будущей российской федеративной республики. После Октябрьской революции 1917 года ЦК Союза отказался признать власть СНК Российской советской республики и объявил себя верховной властью на территориях Северного Кавказа, населённых его коренными народами. Представители ЦК Союза вошли в правительство Юго-Восточного союза ка­зачь­их войск, горцев Кавказа и вольных народов степей (образовано в Екатеринодаре в ноябре 1917 года) и в Терско-Дагестанское правительство (образовано в декабре 1917 года во Владикавказе), однако они не обладали реальной властью и вскоре распались. В связи с установлением советской власти в Терской области в марте 1918 года ЦК Союза переехал в Тифлис.

2) Принятое название правительства Республики Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана (так называемые Горские республики), которая была провозглашена представителями ЦК Союза объединённых горцев Северного Кавказа в мае 1918 года на Батумской конференции (участвовали представители Закавказской федерации, Германии и Турции). Председатель - А. М. Чермоев. Горское правительство заручилось поддержкой стран Четверного союза. СНК РСФСР отказался признать Горскую республику и её правительство. В конце мая 1918 года, получив военную помощь от Турции, горское правительство сформировало собственные вооруженные отряды (их командующим стал турецкий генерал Юсуф-Иззет-паша). Летом 1918 они при поддержке турецких войск заняли части Терской и Дагестанской областей. Местопребыванием правительства стал город Дербент, с ноября 1918 года - город Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). Горское правительство заключило соглашение с Л. Ф. Бичераховым (смотри в статье Бичераховы) о разграничении сфер влияния в Дагестане, отменило декреты советской власти, распорядилось возвратить прежним владельцам конфискованную собственность. Оно получило помощь от правительства Азербайджанской Де­мо­кра­тической Республики (в частности, Горской республике предоставлены два займа на сумму 50 миллионов рублей); в сентябре 1918 года между ними заключён договор, в соответствии с которым создано общее для двух республик Министерство вооруженных сил, подчинённое турецкому командованию. Сразу после поражения в 1-й мировой войне Четверного союза (ноябрь 1918 года) горское правительство провело переговоры с представителями стран Антанты о признании Горской республики; на них союзники заявили, что этот вопрос будет рассмотрен на предстоящей мирной конференции, и настояли на образовании коалиционного (совместно с представителями Терского казачьего войска) состава правительства (создано в декабре 1918 года, председатель - П. Коцев). По требованию Антанты новое правительство заключило с представителем Добровольческой армии в Баку генералом от кавалерии И. Г. Эрдели соглашение о совместных действиях против большевиков. В связи с занятием территории Горской республики частями Вооружённых сил Юга России (их командование проводило курс на ликвидацию национально-государственных образований) горское правительство было вынуждено в конце мая 1919 года прекратить свою деятельность.

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