ГОЛЬЦ ГУСТАВ АДОЛЬФ

ГОЛЬЦ (Goltz) Гус­тав Адольф Йоа­хим Рю­ди­гер граф фон дер. Граф, германский генерал, руководил подавлением революций в Финляндии в 1918 году, в Прибалтике в 1919 году.

Из ста­рин­но­го прусского дво­рян­ско­го ро­да. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны в зва­нии генерал-майора ко­ман­до­вал 12-й пехотной ди­ви­зи­ей («Бал­тий­ская ди­ви­зия»). 3 апреля 1918 года вы­са­дил­ся со свои­ми час­тя­ми на полуострове Хан­ко и совместно с войсками К. Г. Э. Маннергейма подавил революционное движение в Финляндии. В январе 1919 года назначен командующим германскими оккупационными войсками в Прибалтике; с февраля 1919 года командовал 6-м резервным корпусом, включавшим германскую «Железную дивизию», части латвийского ландвера, отряд князя А. Л. П. Ливена (смотри Ливены).

Участвовал в боях против Красной Армии в Курляндии, был причастен к ор­га­ни­за­ции мас­со­вых рас­стре­лов латвийский кре­сть­ян . Стре­мясь к вос­соз­да­нию в При­бал­ти­ке «Бал­тий­ско­го гер­цог­ст­ва», в апреле 1919 года ра­зо­ру­жил в Ли­ба­ве (ны­не Лие­пая) латвийские пра­ви­тельственные вой­ска, сме­стил К. Уль­ма­ни­са и сфор­мировал про­гер­ман­ское ма­рио­не­точ­ное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с А. Ни­ед­рой.

21 сентября 1919 года в Митаве (ныне Елгава) заключил договор с прогерманским Русским западным правительственным советом во главе с графом К. К. Паленом (смотри Палены) и полковником П. Р. Вермонт-Аваловым и передал свои войска (около 40 тысяч человек) в состав русской Западной армии. В октябре 1919 года по настоянию держав Антанты отозван германским правительством на родину (в декабре 1919 года в Восточную Пруссию была эвакуирована и Западная армия). В Германии создал ряд военизированных организаций, активно участвовал в Капповском путче 1920 года. В 1934-1939 годах возглавлял ультраправый Имперский союз немецких офицеров.