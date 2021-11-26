«ДАШНАКЦУТЮН»

«ДАШНАКЦУТЮН» - армянская революционная федерация, политическая партия.

Воз­ник­ла в 1890 году. Большая часть ор­га­ни­за­ций «Дашнакцутюн» дей­ст­во­ва­ла в Российской империи (главным образом в За­кав­ка­зье), дру­гие на­хо­ди­лись в Тур­ции и Пер­сии. Пар­тия поль­зо­ва­лась ши­ро­кой под­держ­кой армянского на­се­ле­ния. Пер­во­на­чаль­но про­грам­ма «Дашнакцутюн» пре­ду­смат­ри­ва­ла ус­та­нов­ле­ние ав­то­но­мии Ту­рецкой Ар­ме­нии (восточная часть Тур­ции, до середины 1910-х - начала 1920-х годов на­се­лён­ная пре­имущественно ар­мя­на­ми), в 1907 году в про­грам­му «Дашнакцутюн» во­шли так­же тре­бо­ва­ния о соз­да­нии в Рос­сии фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки, ус­та­нов­ле­нии де­мо­кра­тических сво­бод, пе­ре­да­чи всей зем­ли кре­сть­я­нам.

В конце XIX - начале XX веков «Дашнакцутюн» ак­тив­но дей­ст­во­ва­ла толь­ко в Ту­рец­кой Ар­ме­нии, ор­га­ни­зо­вы­ва­ла, не­смот­ря на пре­сле­до­ва­ния российских вла­стей, дос­тав­ку ту­да из Рос­сии ору­жия и бое­вых групп, ко­то­рые ве­ли пар­ти­зан­скую борь­бу про­тив турецкого пра­ви­тель­ст­ва, в 1896 году за­хва­ти­ли От­то­ман­ский банк в Кон­стан­ти­но­по­ле, в 1905 году под­го­то­ви­ли не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние на турецкого сул­та­на Аб­дул-Ха­ми­да II, а так­же со­вер­ши­ли несколько тер­ро­ри­стических ак­тов про­тив вы­со­ко­по­став­лен­ных чи­нов­ни­ков-ар­мян, ко­то­рых чле­ны «Дашнакцутюн» счи­та­ли пре­да­те­ля­ми. По­сле кон­фи­ска­ции зе­мель Армянской апо­столь­ской церк­ви в Рос­сии (1903) «Дашнакцутюн» ста­ла уча­ст­во­вать в российском ре­во­люционном дви­же­нии. Мла­до­ту­рец­кая ре­во­лю­ция 1908 года по­зво­ли­ла «Дашнакцутюн» раз­вер­нуть ак­тив­ную ле­галь­ную по­ли­тическую дея­тель­ность в Ос­ман­ской им­пе­рии. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну «Дашнакцутюн» спо­соб­ст­во­ва­ла ор­га­ни­за­ции армянских доб­ро­вольческих пол­ков, дей­ст­во­вав­ших про­тив турецких войск в со­ста­ве российской ар­мии на Кавказском фрон­те.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 «Дашнакцутюн» вы­сту­па­ла за уча­стие Рос­сии в вой­не до по­бе­ды над стра­на­ми Чет­вер­но­го сою­за. «Дашнакцутюн» от­ка­за­лась при­знать СНК в Пет­ро­гра­де. Чле­ны «Дашнакцутюн» уча­ст­во­ва­ли в ор­га­ни­за­ции Закав­каз­ско­го ко­мис­са­риа­та (но­ябрь 1917 года) и ра­бо­те За­кав­каз­ско­го сей­ма (февраль - май 1918 года). В мае 1918 - но­ябре 1920 годов ли­де­ры «Дашнакцутюн» (О. Кад­жаз­ну­ни, А. Ха­ти­сян, А. Оганд­жа­нян, С. Вра­цян) в раз­ное вре­мя яв­ля­лись пред­се­да­те­ля­ми пра­ви­тель­ст­ва Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния (РА), фрак­ция «Дашнакцутюн» име­ла аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во в пар­ла­мен­те РА. «Дашнакцутюн» ори­ен­ти­ро­ва­лась на под­держ­ку со сто­ро­ны стран Ан­тан­ты, вы­сту­па­ла за при­сое­ди­не­ние к РА 6 восточных ви­лай­е­тов Тур­ции (час­тич­но уч­те­но в Севр­ском мир­ном до­го­во­ре 1920 года). Так­же «Дашнакцутюн» тре­бо­ва­ла пе­ре­дать РА ряд тер­ри­то­рий Ели­са­вет­поль­ской, Тиф­лис­ской и Эри­ван­ской гу­бер­ний со сме­шан­ным на­се­ле­ни­ем, что, в свя­зи с ана­ло­гич­ны­ми при­тя­за­ния­ми со сто­ро­ны ру­ко­во­дства Азербайджанской и Грузинской рес­пуб­лик, ста­ло од­ной из при­чин ар­мя­но-грузинского (1918) и ар­мя­но-азербайджанского (1919-1920 годы) во­оруженных кон­флик­тов.

По­сле ус­та­нов­ле­ния на большей части тер­ри­то­рии Ар­ме­нии советской вла­сти (конец ноября - начало декабря 1920 года) часть ли­де­ров «Дашнакцутюн» бы­ла каз­не­на, дру­гие уе­ха­ли в Гру­зию, а тре­тьи на сво­ём съез­де в Та­те­ве в декабре 1920 года про­воз­гла­си­ли соз­да­ние Ав­то­ном­ной Сю­ник­ской рес­пуб­ли­ки (с апреля 1921 года Рес­пуб­ли­ка На­гор­ной Ар­ме­нии), тер­ри­то­рия ко­то­рой вклю­ча­ла юго-восточную часть Ар­ме­нии. Ор­га­ни­за­ции «Дашнакцутюн» про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать в Эри­ва­ни и других армянских го­ро­дах. Чле­ны «Дашнакцутюн» под­го­то­ви­ли ан­ти­со­вет­ское вос­ста­ние в Ар­ме­нии, ко­то­рое на­ча­лось 13.2.1921 года. От­ря­ды вос­став­ших 18 февраля за­ня­ли Эри­вань, а за­тем и др. рай­оны Ар­ме­нии. Ус­та­нов­ле­ние советской вла­сти в Гру­зии в марте 1921 года по­зво­ли­ло ко­ман­до­ва­нию РККА со­сре­до­то­чить про­тив армянских войск круп­ные си­лы, в ре­зуль­та­те в апреле вос­ста­ние по­дав­ле­но (в ию­ле ли­к­ви­ди­ро­ва­на и Рес­пуб­ли­ка На­гор­ной Ар­ме­нии). Дея­тель­ность «Дашнакцутюн» в Ар­ме­нии бы­ла за­пре­ще­на.

В эмиг­ра­ции в 1920-е годы соз­да­ны ор­га­ни­за­ции «Дашнакцутюн» в США, Фран­ции, Гре­ции, стра­нах Ближ­не­го Вос­то­ка и других го­су­дар­ст­вах (ны­не дей­ст­ву­ют в 30 стра­нах), яв­ляв­шие­ся об­щественными цен­тра­ми армянской ди­ас­по­ры. Они вы­сту­па­ли за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го армянского го­су­дар­ст­ва в гра­ни­цах, оп­ре­де­лён­ных Севр­ским до­го­во­ром 1920 года, и при­зна­ние Тур­ци­ей фак­та ге­но­ци­да ар­мян в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. В Ар­ме­нии и в На­гор­ном Ка­ра­ба­хе «Дашнакцутюн» вновь дей­ст­ву­ет с конца 1980-х годов, в 1990-е годы яв­ля­лась круп­ней­шей оп­по­зиционной пар­ти­ей, в 1994-1998 годах дей­ст­во­ва­ла не­ле­галь­но, в 1999 году об­ра­зо­ва­ла фрак­цию в Национальном со­б­ра­нии РА (11 де­пу­та­тов в 2006 году), в 2003 году чле­ны «Дашнакцутюн» во­шли в коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во РА.

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