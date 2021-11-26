«ДАШНАКЦУТЮН»
«ДАШНАКЦУТЮН» - армянская революционная федерация, политическая партия.
Возникла в 1890 году. Большая часть организаций «Дашнакцутюн» действовала в Российской империи (главным образом в Закавказье), другие находились в Турции и Персии. Партия пользовалась широкой поддержкой армянского населения. Первоначально программа «Дашнакцутюн» предусматривала установление автономии Турецкой Армении (восточная часть Турции, до середины 1910-х - начала 1920-х годов населённая преимущественно армянами), в 1907 году в программу «Дашнакцутюн» вошли также требования о создании в России федеративной республики, установлении демократических свобод, передачи всей земли крестьянам.
В конце XIX - начале XX веков «Дашнакцутюн» активно действовала только в Турецкой Армении, организовывала, несмотря на преследования российских властей, доставку туда из России оружия и боевых групп, которые вели партизанскую борьбу против турецкого правительства, в 1896 году захватили Оттоманский банк в Константинополе, в 1905 году подготовили неудавшееся покушение на турецкого султана Абдул-Хамида II, а также совершили несколько террористических актов против высокопоставленных чиновников-армян, которых члены «Дашнакцутюн» считали предателями. После конфискации земель Армянской апостольской церкви в России (1903) «Дашнакцутюн» стала участвовать в российском революционном движении. Младотурецкая революция 1908 года позволила «Дашнакцутюн» развернуть активную легальную политическую деятельность в Османской империи. В 1-ю мировую войну «Дашнакцутюн» способствовала организации армянских добровольческих полков, действовавших против турецких войск в составе российской армии на Кавказском фронте.
После Февральской революции 1917 «Дашнакцутюн» выступала за участие России в войне до победы над странами Четверного союза. «Дашнакцутюн» отказалась признать СНК в Петрограде. Члены «Дашнакцутюн» участвовали в организации Закавказского комиссариата (ноябрь 1917 года) и работе Закавказского сейма (февраль - май 1918 года). В мае 1918 - ноябре 1920 годов лидеры «Дашнакцутюн» (О. Каджазнуни, А. Хатисян, А. Оганджанян, С. Врацян) в разное время являлись председателями правительства Республики Армения (РА), фракция «Дашнакцутюн» имела абсолютное большинство в парламенте РА. «Дашнакцутюн» ориентировалась на поддержку со стороны стран Антанты, выступала за присоединение к РА 6 восточных вилайетов Турции (частично учтено в Севрском мирном договоре 1920 года). Также «Дашнакцутюн» требовала передать РА ряд территорий Елисаветпольской, Тифлисской и Эриванской губерний со смешанным населением, что, в связи с аналогичными притязаниями со стороны руководства Азербайджанской и Грузинской республик, стало одной из причин армяно-грузинского (1918) и армяно-азербайджанского (1919-1920 годы) вооруженных конфликтов.
После установления на большей части территории Армении советской власти (конец ноября - начало декабря 1920 года) часть лидеров «Дашнакцутюн» была казнена, другие уехали в Грузию, а третьи на своём съезде в Татеве в декабре 1920 года провозгласили создание Автономной Сюникской республики (с апреля 1921 года Республика Нагорной Армении), территория которой включала юго-восточную часть Армении. Организации «Дашнакцутюн» продолжали существовать в Эривани и других армянских городах. Члены «Дашнакцутюн» подготовили антисоветское восстание в Армении, которое началось 13.2.1921 года. Отряды восставших 18 февраля заняли Эривань, а затем и др. районы Армении. Установление советской власти в Грузии в марте 1921 года позволило командованию РККА сосредоточить против армянских войск крупные силы, в результате в апреле восстание подавлено (в июле ликвидирована и Республика Нагорной Армении). Деятельность «Дашнакцутюн» в Армении была запрещена.
В эмиграции в 1920-е годы созданы организации «Дашнакцутюн» в США, Франции, Греции, странах Ближнего Востока и других государствах (ныне действуют в 30 странах), являвшиеся общественными центрами армянской диаспоры. Они выступали за создание независимого армянского государства в границах, определённых Севрским договором 1920 года, и признание Турцией факта геноцида армян в 1-ю мировую войну. В Армении и в Нагорном Карабахе «Дашнакцутюн» вновь действует с конца 1980-х годов, в 1990-е годы являлась крупнейшей оппозиционной партией, в 1994-1998 годах действовала нелегально, в 1999 году образовала фракцию в Национальном собрании РА (11 депутатов в 2006 году), в 2003 году члены «Дашнакцутюн» вошли в коалиционное правительство РА.