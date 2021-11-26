БАТУМСКИЙ ДОГОВОР 1918

Заключен между Грузией и Османской империей в Батуме 4 июля в условиях германо-турецкой оккупации части Закавказья.

Согласно договору, Грузия оказывалась в зависимости от Германии и Турции. Последней отходили Артвин, Ардаган, Батум, Ахалцихский, Ахалкалакский уезды и др. Дополнительный договор обязывал меньшевистское правительство Грузии к немедленной демобилизации войск. Османская империя и ее союзники получали право использовать важнейшие стратегические ж. д. Грузии.

Б. д. утратил силу после поражения Османской империи в Первой мировой войне .

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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