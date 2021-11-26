АЛАШ

Казахское национальное движение и национально-демократическая партия.

Названы в честь мифического предка казахов. Возникло в 1905 как организация Конституционно-демократической партии (кадетов) , но не сводилась к ней. Участники движения занимались восстановлением национальной культуры, просвещением, защитой интересов казахов в органах власти и земском движении. После Февральской революции возникли «киргизские национальные комитеты», созвавшие I казахско-киргизский съезд в Оренбурге 21–27.07.1917. На нем была провозглашена партия А. Съезд поручил А. Букейханову (член ЦК кадетов), А. Биримжанову, И. Гумарову, Жундибаеву и другие подготовить программу и устав партии. Проект программы, опубликованный 21.10.1917, предусматривал равноправие граждан, отделение религии от государства, превращение России в федерацию во главе с президентом, избираемым парламентом, создание автономной территории казахов, прекращение переселения крестьян на казахские земли. Проект выступал за сохранение традиционного суда биев, ведение судопроизводства на языке большинства жителей данной территории В аграрном вопросе А. выступала против частной собственности на землю, за личное владение надельной землей под контролем аула. По проекту свободными землями должны распоряжаться земства. Идеология партии испытала влияние кадетов и эсеров. Партия включала несколько тысяч членов, выступала в поддержку Временного правительства . А. Букейханов был назначен комиссаром Тургайской, а М. Тынышпаев — Семиреченской областей. А. выступила против большевизма, вступив 10.11.1917 в союз с казачьими войсками. Тынышпаев и М. Чокаев возглавили Кокандскую автономию. На II казахско-киргизском съезде в Оренбурге 05–13.12.1917 был избран ЦК во главе с Букейхановым и провозглашено создание казахской автономии Алаш-Орда со своим правительством и столицей в Семипалатинске. Однако после военной победы большевиков А. весной 1918 вступила в переговоры с ними об автономии, прерванные в связи с гражданской войной 1918–1922. Партия выпускала газеты «Казах», «Сары-Арка» («Золотая степь») и др. Члены А. лидировали в областном правительстве Уильского оляята на Урале. После того, как Временное всероссийское правительство 1918 и А. Колчак отказались признать автономию Алаш-Орды и оляята, она потеряла власть, ее члены подвергались репрессиям. Отряды А. воевали против советской власти в составе войск Колчака, Дутова и др. После вступления Красной армии на территорию Казахстана в октябре 1919 представители Западного отделения А. вели переговоры с Реввоенсоветом 1-й армии, завершившиеся в декабре соглашением о капитуляции и амнистии для членов А. Партия раскололась на сторонников интеграции в советским государством и ее противников. Структуры А. были распущены в 1920. В 30-е лидеры А., оставшиеся в СССР , подверглись репрессиям .

Автор статьи: А. В. Шубин.

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