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Повседневность 1930-х гг. Какими были быт, настроения, повседневность первого поколения, жившего при новом строе.

Урбанизация и жители села в городе. Строительство метро как народный проект - участие метростроевцев, правительства, открытие станции Сокольники 15 мая 1935 года.

Улучшение транспортной доступности посредством метро, забота о гражданах путем трансформации жизни рабочих, учащихся, равноправие полов, ликвидация неграмотности, доступность образования в целом, улучшение качества жизни - на работе, учебе, в домах.

История страны, отражённая в метро как в полномасштабном проекте, показывающем полную смену строя, власти через промышленные и научные достижения, в том числе.