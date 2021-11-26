ЖЕВАХОВ НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ

ЖЕВАХОВ НИКОЛАЙ ДАВИДОВИЧ - политический и церковный деятель , мемуарист .

Происходил из грузинского княжеского рода, брат сщмч. Иоасафа (Жевахова), еп. Могилёвского. До 1917 года владел имением (386 дес.) в Пирятинском уезде Полтавской губернии.

Н.Д. Жевахов обучался во 2-й киевской гимназии, затем в Коллегии П. Галагана. В 1898 году окончил юридический факультет Киевского университета св. Владимира. Будучи студентом, принимал участие в проведении 1-й всеобщей переписи населения России в 1897 году. Начал службу в ноябре 1898 года младшим кандидатом на должность в судебном ведомстве при Киевской судебной палате. 14 ноября 1900 года переведен в штат канцелярии киевского, подольского и волынского генерал-губернатора. В мае 1902 года назначен земским начальником 1-го участка Пирятинского уезда Полтавской губернии В 1904 году в журнале «Гражданин» печатались его «Письма земского начальника». 11 августе 1913 года избран почетным мировым судьей Пирятинского судебно-мирового округа, 13 февраля 1915 года утвержден почетным попечителем церковноприходских школ 3-го благочиннического округа Пирятинского у.

26 апреле 1905 года Н.Д. Жевахов был переведен в Санкт-Петербург, служил в отделении свода законов Государственной канцелярии. 6 апреля 1909 года получил должность старшего делопроизводителя Государственной канцелярии (сверх штата), 18 июля 1912 года включен в штат. 24 января 1914 года вошел от Государственной канцелярии в образованное при Святейшем Синоде Междуведомственное совещание для обсуждения проекта изменения штата церковно-учительных школ. 6 мая 1914 года получил звание камер-юнкера двора, 1 января 1915 года получил чин статского советника. 20 июля того же года стал помощником статс-секретаря Государственного совета (сверх штата) с оставлением в придворном звании, а 22 декабря помимо этого введен в совет Главного управления по делам печати (сверх штата).

После того как Н.Д. Жевахов провел август 1906 года в Пафнутиевом Боровском в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыре, у него появилось желание стать монахом. Он не создал семью, но до конца жизни так и не принял постриг. С 1906 года собирал сведения для жизнеописания свт. Иоасафа (Горленко), еп. Белгородского, который был дальним родственником н.Д. Жевахова и очень почитался в семье Жеваховых. Подробные материалы в 3 т. были опубликованы в Киеве в 1907-1909 годы, в издание вошли сведения о предках свт. Иоасафа, его жизни, чудесах, а также его сочинения. Весной 1909 года по указу Святейшего Синода была создана комиссия для рассмотрения вопроса о канонизации святителя, которую возглавил Н.Д. Жевахов. В конце 1909 года он направил в Синод доклад, в котором обосновывалась необходимость церковного прославления свт. Иоасафа. Канонизация состоялась в 1911 году Благодаря этой деятельности Н.Д. Жевахов сблизился с Курским архиепископом Питиримом (Окновым).

10 декабря 1910 года постановлением совета Палестинского православного общества Н.Д. Жевахов вместе с протоиерем сщмч. Иоанном Восторговым был командирован в г. Бари (Италия) для выбора земельного участка с целью строительства на нем православной церкви во имя свт. Николая Чудотворца и странноприимного дома для русских паломников. Они выехали в Италию в январе 1911 года и успешно справились с задачей, подыскав свободный земельный участок. 12 мая того же года Н.Д. Жевахов стал членом открытого в этот день при Палестинском православном обществе Барградского комитета. В мае 1913 года Н.Д. Жевахов командирован в Бари как представитель Барградского комитета и 9 мая присутствовал при торжественной закладке храма и странноприимного дома. Впоследствии неоднократно посещал Бари, председательствовал в местной строительной комиссии, заключил контракт на проведение земляных и каменных работ. 25 июня был избран пожизненным действительным членом Палестинского православного общества.

9 сентября 1915 года императрица мц. Александра Феодоровна упомянула Н.Д. Жевахова в письме императору мч. Николаю II («совсем молодой, знаток церковных вопросов, очень лоялен и религиозен»), предложив Н.Д. Жевахова на должность товарища обер-прокурора Святейшего Синода (Переписка Николая и Александры Романовых. М.; Пг., 1923. Т. 3. С. 326). В октябре Н.Д. Жеваховприехал к императору в Ставку в Могилёв с чудотворной Казанской Песчанской иконой Божией Матери, пожелав, чтобы икона была отправлена на фронт и пронесена по боевой линии. По словам протопр. военного и морского духовенства Георгия Шавельского, «и Государь, и начальник штаба, ген. М.В. Алексеев, ввиду положения фронта, признали это невозможным» (Шавельский Г.И., протопр. Восп. посл. протопресвитера русской армии и флота. М., 1996. Т. 2. С. 75). Н.Д. Жевахов в своих воспоминаниях возложил вину за это на протопр. Г. Шавельского.

10 октября того же года Н.Д. Жевахов получил аудиенцию у императрицы, которая интересовалась его церковно-общественной деятельностью. В тот же день она писала Николаю II: «Жеваха был прелестен. Мы долго обо всем с ним говорили. Он хорошо знает все церковные дела, духовенство и епископов, так что был бы хорошим помощником Волжину», который в ту пору занимал должность обер-прокурора Святейшего Синода (Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 3. С. 407). В 1916 году Н.Д. Жевахов посетил в Оптиной пустыни иером. прп. Анатолия (Потапова), кототрый посоветовал ему не отказываться от гос. карьеры и отложить на время поступление в монастырь.

После увольнения А.Н. Волжина 14 августа 1916 года Александра Феодоровна написала Николаю II, что Н.П. Раев в качестве обер-прокурора Синода и Н.Д. Жевахов в качестве его товарища «были бы истинным даром Божьим для Церкви» (Там же. Т. 4. С. 420). 15 сентября того же года Н.Д. Жевахов был назначен и. о. товарища обер-прокурора Синода. Впервые в истории духовного ведомства он стал 2-м товарищем обер-прокурора (должность утверждена положением Совета министров от 12 августа 1916 года). 22 октября, после того как 1-й товарищ Н.Ч. Зайончковский был назначен сенатором, Н.Д. Жевахов остался и. о. товарища, Николай II (по представлению обер-прокурора Раева) распространил на него содержание по занимаемой должности и пенсионные права. В ноябре 1916 года Н.Д. Жевахов был представлен к чину действительного статского советника и чину камергера, производство в новые чины датировалось 1 января 1917 года. Стремясь играть роль «церковного информатора» Александры Феодоровны, Н.Д. Жевахов рассказал ей о старице Десятинного в честь Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Марии Михайловне, к-рую императрица посетила в декабре 1916 года.

Имевший репутацию ставленника Г.Е. Распутина, он поддерживал хорошие отношения с Петроградским митр. Питиримом (Окновым). Современники по-разному относились к Н.Д. Жевахова. Так, протопр. Г. Шавельский называл его чиновником «небольшого ранга, но большой канцелярии», беспринципным карьеристом и лицемером. При дворе Н.Д. Жевахов пользовался поддержкой. Награжден орденом св. Владимира 4-й степени (1916 год).

По воспоминаниям Н.Д. Жевахова, 27 февраля 1917 года на заседании Синода он предложил выпустить воззвание к народу с осуждением революционных событий, но эта идея не была поддержана. 1 марта он был арестован и препровожден в Министерский павильон Государственной думы, однако уже 5 марта отпущен на свободу. Вскоре после этого покинул Петроград, в апреле и мае проживал в Киеве, затем в имениях брата и сестры. С 8 ноября 1917 года по 12 сентября 1919 года жил в Киеве, затем из-за наступления большевиков бежал на юг, недолго жил в Харькове, Ростове-на-Дону, Пятигорске и Екатеринодаре. 14 января 1920 года добрался до Новороссийска, откуда пароходом эмигрировал в Константинополь. 9 февраля того же года прибыл в Сербию. Н.Д. Жевахов стал инициатором создания и председателем Русско-сербского общества. В сентябре 1920 года уехал в Бари. Был управляющим русским подворьем свт. Николая.

В эмиграции Н.Д. Жевахов выступал как крайне правый, националистически настроенный монархист. Опубликовал за границей «Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахова». 1-й том увидел свет в 1923 году в Мюнхене, 2-й - в 1928 году в Нови-Саде (Королевство сербов, хорватов и словенцев). «Воспоминания...» охватили небольшой временной промежуток жизни автора (с сентября 1915 года по январь 1920 года).

Н.Д. Жевахов описал церковно-государственные отношения в Российской империи и после ее крушения, рассматривал более общие вопросы: природу русского самодержавия, революции, большевизма. По его словам, «русское самодержавие есть не политическая, а религиозная идея» (Восп. товарища обер-прокурора Свят. Синода. 1993. Т. 2. С. 259). Называл правомерной и эффективной синодальную систему управления Церковью и отрицательно относился к восстановлению в России Патриаршества, считая его чуждым рус. церковному сознанию. Анализируя события начала XX века в России, указывал на утрату руским народом религиозности, опирался на «теорию заговора», вдохновляемого еврейскими кругами. Резко критиковал «Декларацию» 1927 года митр. Сергия (Страгородского). Н.Д. Жевахов подготовил и 3-й том воспоминаний, посвященный истории своего отъезда из России и 1-му периоду жизни в эмиграции, работа над текстом продолжалась до 1944 года. Издать эту книгу не удалось, рукопись с авторскими исправлениями хранится в США, в архиве Свято-Троицкой ДС РПЦЗ в Джорданвилле.

Н.Д. Жевахов написал книгу о своем друге С.А. Нилусе «С.А. Нилус: Краткий очерк жизни и деятельности» (Нови-Сад, 1936 год). Существенная ее часть была посвящена анализу «Протоколов сионских мудрецов», в подлинности которых Н.Д. Жевахов был убежден. Обрушиваясь с критикой на «международное еврейство» как на «источник мирового зла», отвергал ВЗ и даже призывал «очистить Новый Завет от примесей Ветхого», уничтожить «искусственно созданную апостолом Павлом зависимость Нового Завета от Ветхого, позволяющую евреям утверждать, что им «вверено слово Божие»» (Жевахов Н.Д. С.А. Нилус. С. 48, 50, 88). Н.Д. Жевахов считал столкновение России и Германии во время первой мировой войны роковой ошибкой, губительной для обеих стран. В 20-х годы XX века бывал в Германии, познакомился с некоторыми идеологами Национал-социалистической партии. Приветствовал приход к власти в Германии А. Гитлера и политику нацистов в области «еврейского вопроса».

Дата и место смерти Н.Д. Жевахова долгое время оставались дискуссионным вопросом, но благодаря содействию итальянских историков удалось установить, что последние месяцы жизни он провел в Закарпатье и умер там в 1946 году.