МЯКОТИН, ВЕНЕДИКТ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мякотин, Венедикт Александрович (12[24].03.1867, Гатчина — 05.10.1937, Прага) — российский политик и историк.

Мякотин, Венедикт Александрович (12[24].03.1867, Гатчина — 05.10.1937, Прага) — российский политик и историк. В 1891 окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. Опубликовал работы «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху еe разделов» (1889), «Прикрепление крестьянства левобережной Малороссии в XVIII ст.» (1894), «К истории Нежинского полка» (1896), биографические очерки и др. С 1893 публиковался в журнале «Русское богатство». Также редактировал газету Партии социалистов революционеров (ПСР) «Революционная Россия». В апреле 1901 арестован по политическому обвинению, два месяца находился в заключении, выслан под надзор полиции в Валдай. В ноябре 1904 вернулся в Петербург, вошел в редакцию «Русского богатства». Член совета «Союза освобождения». Участвовал в подготовке «банкетной кампании» за введение представительного органа власти. 8 января 1905 вместе с другими общественными деятелями посетил министров С. Ю. Витте и П. Д. Святополк-Мирского, пытаясь убедить их не разгонять демонстрацию во главе с Г. А. Гапоном . Но эта попытка предотвратить «Кровавое воскресение» 1905 не удалась. 10 января 1905 арестован, в феврале освобожден. Один из организаторов Союза союзов. Выступал за бойкот выборов в «Булыгинскую» думу и I Государственную думу Российской империи , за Учредительное собрание. Совместно с социалистами-революционерами редактировал газету «Сын отечества». Участник I съезда Партии социалистов-революционеров, но не вошел в нее, так как выступал за создание легальной народнической партии. Один из основателей Партии народных социалистов в 1906. Разрабатывал идеологию фракции «трудовиков» в Государственной думе. В 1911—1912 за критику думы и самодержавия находился в заключении. Во время Первой мировой войны 1914—1918 — «оборонец». После Февральской революции 1917 — член Исполкома Петроградского Совета. Участник выработки положения о выборах в Учредительное собрание, выступал за мажоритарную систему, которая не была поддержана. Участник I съезда Советов крестьянских депутатов, член Исполкома Совета крестьянских депутатов. В июне 1917 избран членом ЦК Трудовой народно-социалистической партии. Ведущий лидер партии. Поддерживал Временное правительство 1917 . Избран в Учредительное собрание 1917—1918 . Редактировал газету «Народное слово», в которой резко критиковал политику большевиков. Один из организаторов Союза возрождения России в 1918. В сентябре 1918 уехал на Украину. Сотрудничал в проденикинской газете «Утро Юга». Остался на территории, занятой красными. В августе 1920 арестован. Приговорен к смертной казни, замененной заключением. В апреле 1921 освобожден по ходатайству В. Г. Короленко. В 1922 — выслан из России. Жил в Берлине, Праге и Софии. С 1928 — профессор Софийского университета. В 1923—1928 совместно с С. П. Мельгуновым и Т. Полнером редактировал журнал «На чужой стороне» («Голос минувшего на чужой стороне»). Занимался публицистикой, научной и лекционной деятельностью.

Соч. : Протопоп Аввакум, его жизнь и деятельность: Биографический очерк. СПб., 1894; Из недалекого прошлого, «На чужой стороне». Берлин–Прага, 1923—1925; Очерки Социальной Истории Украины в XVII—XVIII вв. Прага, 1924—1926.

Лит .: Политические деятели России. 1917. Биографический словарь. М., 1993; Иогансон Е. Н. В. А. Мякотин: Историк и политик: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1994; Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. М., 1996; Трудовая народно-социалистическая партия: Документы и материалы. М., 2003. А. В. Шубин.