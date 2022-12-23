МИНОРСКИЙ, ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Минорский, Владимир Фёдорович (24.01[05.02].1877, Корчев-на-Волге — 25.03.1966, Кембридж) — российский и британский востоковед. Окончил юридический факультет Московского университета (1900) и Лазаревский институт восточных языков (ЛИВЯ, 1903), где его преподавателями были А. Е. Крымский , Р. фон Штакельберг, В. В. Миллер. Тогда же определился его интерес к курдам и крайнему шиизму в западноиранской среде. С 1903 служил по линии МИД в Иране и Османской империи , в том числе в генеральном консульстве в Тебризе и в посольстве в Тегеране (1904—1908), где работа М. совпала с событиями Конституционной революции 1906—1911 , многих участников которой он знал лично. По возвращении в Санкт-Петербург познакомился с В. В. Бартольдом , чьим учеником считал себя впоследствии: М. продолжил начатую им обработку и критическое издание уникальной «рукописи Туманского» — первого географического сочинения на новоперсидском языке, анонимных «Пределов мира» («Худуд ал-‘алам»), а впоследствии занимался популяризацией наследия Бартольда в англоязычном мире («Four Studies on the History of Central Asia», Vol. I—III, Leiden, 1956—1962). В 1911—1914 состоял в четырехсторонней (русско-британско-османско-иранской) комиссии по разграничению, благодаря чему познакомился с топографией Армянского нагорья и Загроса и изучил курдские языки. После Российской революции 1917 в Россию не вернулся. В 1919 перебрался во Францию, где с 1923 преподавал в Национальной школе живых восточных языков. В 1932 переехал в Великобританию. С 1937 — профессор Лондонского университета. Автор многочисленных трудов по истории и культуре Ирана («Persia in 1474—1490», 1957), Кавказа («История Ширвана и Дербенда X—XI вв.», 1960, авторизованный русский перевод 1963) и Турции, ислама («Материалы для изучения персидской секты “Люди истины”, или “Ала-Илахи”» // Труды ЛИВЯ. XXXIII. 1911), этнографии («Курды. Заметки и впечатления» // Известия МИД. 1915. № 3), ряда статей по истории востоковедения. М. опубликовал «рукопись Туманского» (с предисловием, переводом и комментариями) (Hudud al-Alam. Gibb Memorial Series. New ser. 1937. Vol. XI) и важнейшее административное руководство эпохи Сефевидов — «Памятку царей» («Tadhkirat-al-muluk. A Manual of Safavid Administration», Gibb Memorial Series. New ser. 1943. Vol. XVI). Член Лондонского Королевского общества и Французской академии наук, почетный член Азиатских обществ Франции и Германии, почетный доктор Кембриджского и Брюссельского Свободного университетов.

Лит. : List of publications by Professor V. Minorsky // Iranica. Publication of the University of Tehran. 1964. Vol. 775; Кузнецова Н. А. Владимир Федорович Минорский (Памяти ученого) // Народы Азии и Африки. 1966. № 6. С. 150–153; Bosworth C. E . Vladimir Fed’orovich Minorsky // A Century of British Orientalists 1902—2001. Oxford, 2002. P. 202—218. Т. К . Кораев.