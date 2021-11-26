МЕЙЕНДОРФ ИОАНН ФЕОФИЛОВИЧ

МЕЙЕНДОРФ ИОАНН ФЕОФИЛОВИЧ - православный богослов, византинист, церковный историк, протопресвитер, барон.

Из ро­да Мейендорфов . Ро­дил­ся в се­мье русских эмиг­ран­тов. В дет­ст­ве при­слу­жи­вал чте­цом и ипо­диа­коном при митрополите Евлогии (Ге­ор­ги­ев­ском) в Алек­сан­д­ро-Нев­ском со­бо­ре в Па­ри­же. Окон­чил ис­то­ри­ко-фило­ло­гический факультет Сор­бон­ны (1948 год), Православный Свято-Сергиевский богословский ин­сти­тут (1949 год), Прак­тическую шко­лу выс­ших ис­сле­до­ва­ний (1954 год). В Свято-Сер­ги­ев­ском институте слу­шал лек­ции епископа Кассиана (Без­обра­зо­ва), ар­химандрита Киприана (Кер­на), про­то­прес­ви­те­ров В.В. Зеньковского и Н.Н. Афанасьева, а так­же А.В. Карташёва, В.В. Вейдле. Од­на­ко главным сво­им учи­те­лем Мейендорф счи­тал протоирея Г. Флоровского, от ко­то­ро­го ус­во­ил лю­бовь к свя­то­отеческому на­сле­дию и по­ни­ма­ние важ­но­сти осу­ще­ст­в­ле­ния в бо­го­слов­ском твор­че­ст­ве так называемого не­опат­ри­стического син­те­за. Пре­по­да­вал в Свя­то-Сер­ги­ев­ском институте греческий язык и ис­то­рию Церк­ви (1950-1959 годы). Из­брав об­ла­стью на­уччных ис­сле­до­ва­ний ис­то­рию и бо­го­слов­ское со­дер­жа­ние исихазма, за­щи­тил в Сор­бон­не дис­сер­та­цию о бо­го­сло­вии святейшего Григория Паламы, по­лу­чил док­тор­скую сте­пень (1958 год). Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния Синдесмоса (с 1953 года его пер­вый ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, в 1954-1964 годах пред­се­да­тель).

В 1959 году в Па­ри­же ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны, в свя­щен­ни­ки. В том же го­ду пе­ре­ехал в США. В Свя­то-Вла­ди­мир­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии в Нью-Йор­ке, где стал про­фес­со­ром пат­ро­ло­гии и ис­то­рии Церк­ви, про­дол­жал раз­ви­вать на­учные тра­ди­ции Свя­то-Сер­ги­ев­ского института. Пре­по­да­вал так­же в ря­де американских университетов: Ко­лум­бий­ском, Гар­вард­ском , Фор­дем­ском и других. Член Ис­пол­ни­тель­но­го ко­ми­те­та США по ви­зантийским ис­сле­до­ва­ни­ям. Мейендорф был при­нят в клир Русской ми­тро­по­лии в Аме­ри­ке; с 1964 года про­тои­е­рей. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в про­цес­се ус­та­нов­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Православной церкви в Америке (1970 год). Пе­ре­во­дил пра­во­слав­ное бо­го­слу­же­ние на английский язык. В 1960-1970-е годы при­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в ра­бо­те Всемирного совета церквей, при этом кри­ти­ко­вал ру­ко­во­дство ВСЦ за ли­бе­раль­ный под­ход в ре­ше­нии бо­го­слов­ских во­про­сов и за из­лиш­нюю по­ли­ти­за­цию эку­ме­нического дви­же­ния. По­сле смер­ти про­то­прес­ви­те­ра А. Шмемана Мейендорф стал его пре­ем­ни­ком в долж­но­сти де­ка­на (ру­ко­во­ди­те­ля) Свя­то-Вла­ди­мир­ской се­ми­на­рии (1984-1992 годы). С 1990 года про­то­прес­ви­тер. В по­след­ние го­ды жиз­ни Мейендорф по­лу­чил воз­мож­ность ре­гу­ляр­но бы­вать в Рос­сии. За несколько ме­ся­цев до смер­ти ос­та­вил долж­ность де­ка­на, стре­мясь це­ли­ком по­свя­тить се­бя цер­ков­но-на­учной ра­бо­те.

Мейендорф из­вес­тен как ве­ду­щий спе­циа­лист в об­лас­ти ис­то­ри­ко-бо­го­слов­ско­го ана­ли­за иси­хаз­ма. В 1959 году он под­го­то­вил пер­вое из­да­ние важ­ней­ше­го тек­ста ви­зантийского иси­хаз­ма - «Три­ад в за­щи­ту свя­щен­но­без­молв­ст­вую­щих» святейшего Гри­го­рия Па­ла­мы, в том же го­ду отдельной мо­но­гра­фи­ей вы­шла его док­тор­ская дис­сер­та­ция - «Introduction а̀ l’е́tude de Grе́goire Pala­mas» («Вве­де­ние в изу­че­ние Гри­го­рия Па­ла­мы»). Эти тру­ды Мейендорфа вы­све­ти­ли в на­сле­дии святейшего Гри­го­рия син­тез свя­то­отеческого уче­ния о раз­ли­че­нии в Бо­ге сущ­но­сти и энер­гий, о дос­туп­ных для хри­стиа­ни­на пу­тях бо­го­по­зна­ния, о так называемой ум­ной мо­лит­ве. Ис­сле­до­ва­ние иси­ха­ст­ско­го дви­же­ния, в том числе в его про­ти­во­пос­тав­лен­но­сти западно-ев­ропейскому гу­ма­низ­му, Мейендорф про­дол­жил в пе­ри­од жиз­ни в США. Кро­ме то­го, основными об­лас­тя­ми его на­учных ис­сле­до­ва­ний в это вре­мя ста­ли христология, ли­тур­гическое бо­го­сло­вие (та­ин­ст­ва Ев­ха­ри­стии и бра­ка). В 1980-е годы он об­ра­тил­ся к те­ме иси­ха­ст­ских влия­ний в славянском ми­ре, пре­ж­де все­го на Ру­си («Ви­зан­тия и воз­вы­ше­ние Ру­си», 1981 год). По­след­ний боль­шой труд Мейендорфа - «Един­ст­во Им­пе­рии и раз­де­ле­ние хри­сти­ан. Цер­ковь в 450-680 годы по­сле Рождества Христова» (1988 год).

Сочинения:

St. Grégoire Palamas et la mystique or­thodoxe. P., 1959;

Byzantine hesychasm: his­torical, theological and social problems. L., 1974;

Жи­вое пре­да­ние: Сви­де­тель­ст­во Пра­во­сла­вия в со­вре­мен­ном ми­ре. СПб., 1997;

Ии­сус Хри­стос в вос­точ­ном пра­во­слав­ном бо­го­сло­вии. М., 2000;

Вве­де­ние в свя­то­оте­че­ское бо­го­сло­вие. Минск, 2001;

Ви­зан­тий­ское бо­го­сло­вие: Ис­то­ри­че­ские на­прав­ле­ния и ве­ро­уче­ние. М., 2001;

Ис­то­рия Церк­ви и вос­точ­но-хри­сти­ан­ская мис­ти­ка. М., 2003;

Рим - Кон­стан­ти­но­поль - Мо­ск­ва. Ис­то­ри­че­ские и бо­го­слов­ские ис­сле­до­ва­ния. М., 2007.