МЕЙЕНДОРФ ИОАНН ФЕОФИЛОВИЧ
МЕЙЕНДОРФ ИОАНН ФЕОФИЛОВИЧ - православный богослов, византинист, церковный историк, протопресвитер, барон.
Из рода Мейендорфов. Родился в семье русских эмигрантов. В детстве прислуживал чтецом и иподиаконом при митрополите Евлогии (Георгиевском) в Александро-Невском соборе в Париже. Окончил историко-филологический факультет Сорбонны (1948 год), Православный Свято-Сергиевский богословский институт (1949 год), Практическую школу высших исследований (1954 год). В Свято-Сергиевском институте слушал лекции епископа Кассиана (Безобразова), архимандрита Киприана (Керна), протопресвитеров В.В. Зеньковского и Н.Н. Афанасьева, а также А.В. Карташёва, В.В. Вейдле. Однако главным своим учителем Мейендорф считал протоирея Г. Флоровского, от которого усвоил любовь к святоотеческому наследию и понимание важности осуществления в богословском творчестве так называемого неопатристического синтеза. Преподавал в Свято-Сергиевском институте греческий язык и историю Церкви (1950-1959 годы). Избрав областью науччных исследований историю и богословское содержание исихазма, защитил в Сорбонне диссертацию о богословии святейшего Григория Паламы, получил докторскую степень (1958 год). Один из инициаторов создания Синдесмоса (с 1953 года его первый генеральный секретарь, в 1954-1964 годах председатель).
В 1959 году в Париже рукоположен в диаконы, в священники. В том же году переехал в США. В Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке, где стал профессором патрологии и истории Церкви, продолжал развивать научные традиции Свято-Сергиевского института. Преподавал также в ряде американских университетов: Колумбийском, Гарвардском, Фордемском и других. Член Исполнительного комитета США по византийским исследованиям. Мейендорф был принят в клир Русской митрополии в Америке; с 1964 года протоиерей. Активно участвовал в процессе установления автокефалии Православной церкви в Америке (1970 год). Переводил православное богослужение на английский язык. В 1960-1970-е годы принимал деятельное участие в работе Всемирного совета церквей, при этом критиковал руководство ВСЦ за либеральный подход в решении богословских вопросов и за излишнюю политизацию экуменического движения. После смерти протопресвитера А. Шмемана Мейендорф стал его преемником в должности декана (руководителя) Свято-Владимирской семинарии (1984-1992 годы). С 1990 года протопресвитер. В последние годы жизни Мейендорф получил возможность регулярно бывать в России. За несколько месяцев до смерти оставил должность декана, стремясь целиком посвятить себя церковно-научной работе.
Мейендорф известен как ведущий специалист в области историко-богословского анализа исихазма. В 1959 году он подготовил первое издание важнейшего текста византийского исихазма - «Триад в защиту священнобезмолвствующих» святейшего Григория Паламы, в том же году отдельной монографией вышла его докторская диссертация - «Introduction а̀ l’е́tude de Grе́goire Palamas» («Введение в изучение Григория Паламы»). Эти труды Мейендорфа высветили в наследии святейшего Григория синтез святоотеческого учения о различении в Боге сущности и энергий, о доступных для христианина путях богопознания, о так называемой умной молитве. Исследование исихастского движения, в том числе в его противопоставленности западно-европейскому гуманизму, Мейендорф продолжил в период жизни в США. Кроме того, основными областями его научных исследований в это время стали христология, литургическое богословие (таинства Евхаристии и брака). В 1980-е годы он обратился к теме исихастских влияний в славянском мире, прежде всего на Руси («Византия и возвышение Руси», 1981 год). Последний большой труд Мейендорфа - «Единство Империи и разделение христиан. Церковь в 450-680 годы после Рождества Христова» (1988 год).
Сочинения:
St. Grégoire Palamas et la mystique orthodoxe. P., 1959;
Byzantine hesychasm: historical, theological and social problems. L., 1974;
Живое предание: Свидетельство Православия в современном мире. СПб., 1997;
Иисус Христос в восточном православном богословии. М., 2000;
Введение в святоотеческое богословие. Минск, 2001;
Византийское богословие: Исторические направления и вероучение. М., 2001;
История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 2003;
Рим - Константинополь - Москва. Исторические и богословские исследования. М., 2007.