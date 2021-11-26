МАСЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ

МАСЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский по­ли­тический дея­тель, ор­га­ни­за­тор и тео­ре­тик коо­пе­ра­ции, пуб­ли­цист .

Из ме­щан. Окон­чил аг­ро­но­мическое учи­ли­ще в Харь­ко­ве (1907 год). Член со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии (1906 год). В 1907-1910 годах за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей сель­ских по­тре­би­тель­ских об­ществ, кре­дит­ных то­ва­ри­ществ в Пол­тав­ской, Ор­лов­ской гу­бер­ни­ях, на Ку­ба­ни. Од­но­вре­мен­но вёл партийную ра­бо­ту сре­ди кре­сть­ян, в декабре 1911 года аре­сто­ван, в 1913 году со­слан в город Пи­не­га Ар­хан­гель­ской губернии, вско­ре ам­ни­сти­ро­ван в свя­зи с 300-ле­ти­ем До­ма Ро­ма­но­вых. Заведующий коо­пе­ра­тив­но-ин­ст­рук­тор­ским от­де­лом Во­ло­год­ско­го общества сельского хозяйства (1914-1915 годы). Од­но­вре­мен­но редактор журнала «Се­вер­ный хо­зя­ин». В сентябре 1915 года уе­хал в Пет­ро­град, ра­бо­тал в Сою­зе го­ро­дов (до апреля 1916 года), в Осо­бых со­ве­ща­ни­ях по про­до­вольственному де­лу и по пе­ре­воз­кам, Центральном товариществе льно­во­дов.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года председатель орг­ко­ми­те­та 1-го Все­российского съез­да Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов в Пет­ро­гра­де (май 1917 года). Про­вёл гу­берн­ский кре­сть­ян­ский съезд в Во­ло­где (конец мая - начало ию­ня 1917 года). Де­пу­тат Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния от Во­ло­год­ской губернии. Вос­при­нял его рос­пуск боль­ше­ви­ка­ми как государственный пе­ре­во­рот. Ру­ко­во­дил во­енным от­де­лом во­ло­год­ско­го от­де­ле­ния Сою­за воз­ро­ж­де­ния Рос­сии. В начале ию­ля 1918 года вы­ехал в Ар­хан­гельск, во­шёл в со­став об­ра­зо­ван­но­го там Вер­хов­но­го управ­ле­ния Се­вер­ной об­лас­ти (02.08.1918 года). Вы­шел из не­го, осоз­нав, по его сло­вам, не­воз­мож­ность борь­бы с гру­бы­ми на­ру­ше­ния­ми со­юз­ни­ка­ми прав на­се­ле­ния об­лас­ти. На­прав­лен в Омск Вре­мен­ным пра­ви­тель­ст­вом Се­вер­ной об­лас­ти для ус­та­нов­ле­ния кон­так­тов с пра­ви­тель­ст­вом Уфим­ской ди­рек­то­рии. При­езд Маслова (18.11.1918 года) со­в­пал со свер­же­ни­ем Ди­рек­то­рии А. В. Кол­ча­ком . С ним Маслов от­ка­зал­ся со­труд­ни­чать. Скры­ва­ясь от пре­сле­до­ва­ния контр­раз­вед­ки Кол­ча­ка, уе­хал в Томск, про­жил там до 15.06.1919 года на не­ле­галь­ном по­ло­же­нии, за­тем пе­ре­брал­ся че­рез фронт в Уфу, где осе­нью 1920 года аре­сто­ван час­тя­ми РККА и под кон­во­ем пре­про­во­ж­дён в ВЧК, вско­ре ос­во­бо­ж­дён. На след­ст­вии ут­вер­ждал, что «при­шёл к твёр­до­му ре­ше­нию уй­ти от по­ли­ти­че­ской борь­бы к куль­тур­ной ра­бо­те». Од­на­ко в декабре 1920 года ос­но­вал из сту­ден­тов и пре­по­да­ва­те­лей Пет­ров­ской сельскохозяйственной ака­де­мии не­ле­галь­ную ан­ти­боль­ше­ви­ст­скую по­ли­тическую груп­пу «Кре­сть­ян­ская Рос­сия». Счи­тал, что ком­му­ни­стическая власть «по при­ро­де сво­ей кре­сть­ян­ст­ву вра­ж­деб­на», т. к. же­ла­ет убить вся­кую хо­зяй­ст­вен­ную са­мо­стоя­тель­ность.

В 1921 году эмиг­ри­ро­вал в Поль­шу, за­тем в Че­хо­сло­ва­кию. По­лу­чил от пре­зи­ден­та Че­хо­сло­ва­кии Т. Г. Ма­са­ри­ка сред­ст­ва на из­да­тель­скую и про­па­ган­ди­ст­скую дея­тель­ность. Совместно с П. А. Со­ро­ки­ным, А. А. Ар­гу­но­вым и А. Л. Бе­мом ор­га­низо­вал ячей­ки «Кре­сть­ян­ской Рос­сии» сре­ди эмиг­ран­тов и русского кре­сть­ян­ско­го на­се­ле­ния Поль­ши, Лат­вии, Эс­то­нии, При­кар­пат­ской Ук­раи­ны. На­чал вы­пуск сборников ста­тей и про­грамм­ных ма­те­риа­лов «Кре­сть­ян­ской Рос­сии» с це­лью их рас­про­стра­не­ния в Рос­сии. В 1922 году всту­пил в аль­янс с ле­вы­ми ка­де­та­ми из Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­тического сою­за во гла­ве с П. Н. Ми­лю­ко­вым, соз­дав Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­тическое объ­е­ди­не­ние. Ут­вер­ждал, что об­щественная роль кре­сть­ян­ст­ва вы­ну­дит но­вую власть в Рос­сии ис­кать в нём свою со­ци­аль­ную опо­ру. По сло­вам Маслова, «Рос­сия бу­дет ли­бо кре­сть­ян­ской дер­жа­вой или её во­все не бу­дет».

Спо­соб­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции на ба­зе «Кре­сть­ян­ской Рос­сии» Тру­до­вой кре­сть­ян­ской пар­тии (ТКП «Кре­сть­ян­ская Рос­сия», 1927 год, Пра­га, от­де­лы - в Поль­ше, При­бал­ти­ке, Юго­сла­вии, на Даль­нем Вос­то­ке). Генеральный сек­ре­тарь пар­тии (1927-1938 годы). Ре­дак­ти­ро­вал в Пра­ге сборники ТКП «Кре­сть­ян­ская Рос­сия» (вы­шло 9 вы­пус­ков), газета «Вест­ник кре­сть­ян­ской Рос­сии» (1925-1939 годы; с 1933 года «Зна­мя Рос­сии»). Ут­вер­ждал, что пар­тия, в слу­чае её уча­стия в управ­ле­нии Рос­си­ей, долж­на: ох­ра­нять государственное един­ст­во стра­ны, да­вая «пол­ный про­стор раз­ви­тию от­дель­ных час­тей её», вво­дить про­грес­сив­ные на­ло­ги, рав­но­мер­но рас­пре­де­лять их тя­жесть ме­ж­ду го­ро­дом и се­лом; в об­лас­ти сельского хозяйства - раз­ви­вать зем­ле­де­лие, за­кре­пив в соб­ст­вен­ность за ка­ж­дым кре­сть­я­ни­ном на­хо­дя­щую­ся в его поль­зо­ва­нии зем­лю, со­дей­ст­во­вать раз­ви­тию коо­пе­ра­ции; в промышленности - пе­ре­дать пред­при­ятия в ча­ст­ную соб­ст­вен­ность. Маслов счи­тал, что ру­беж 1920-1930-х годов в Советской Рос­сии - кри­зис­ный пе­ри­од, ко­гда воз­мож­но под­го­то­вить и осу­ще­ст­вить пе­ре­во­рот. На­стаи­вал на от­прав­ке в СССР аген­тов ТКП «Кре­сть­ян­ская Рос­сия». Они, по мне­нию Маслова, долж­ны бы­ли спо­соб­ст­во­вать за­ме­не ком­му­ни­стов в сель­ских ор­га­ни­за­ци­ях пред­ста­ви­те­ля­ми кре­сть­ян­ст­ва, под­дер­жи­вав­ши­ми идеи этой пар­тии, аги­ти­ро­вать за со­кра­ще­ние кре­сть­ян­ст­вом про­даж про­до­вольственных при­па­сов государственным за­го­то­вительным ор­га­нам, за умень­ше­ние по­ку­пок промышленных то­ва­ров, не­пла­те­жи ли­бо за­держ­ки вы­пла­ты на­ло­гов, от­каз от по­куп­ки за­ём­ных бу­маг, от ра­бо­ты в сов­хо­зах, за бой­кот вод­ки. До­пус­кал воз­мож­ность тер­ро­ри­стической дея­тель­но­сти.

Од­но­вре­мен­но Маслов за­ни­мал­ся на­учной ра­бо­той, за­ве­до­вал за­гра­нич­ным от­де­лом праж­ско­го Института изу­че­ния Рос­сии (1923-1924 годы), чи­тал лек­ции в Русском народном университете в Пра­ге. В 1930-е годы вы­сту­пал с док­ла­да­ми на за­се­да­ни­ях Эко­но­мического ка­би­не­та профессора С. Н. Про­ко­по­ви­ча, пе­ред различными ау­ди­то­рия­ми в городах Гер­ма­нии, Мо­рав­ска-Ост­ра­ве, Бел­гра­де, Со­фии, Су­бо­ти­це, Па­ри­же. Ут­вер­ждал, что в хо­де кол­лек­ти­ви­за­ции в СССР в ре­зуль­та­те поч­ти пол­но­го ис­чез­но­ве­ния «хо­зяй­ст­вен­но-сво­бод­но­го и са­мо­дея­тель­но­го кре­сть­ян­ско­го дво­ра» про­изо­шёл на­силь­ст­вен­ный слом всех «хо­зяй­ст­вен­ных по­ня­тий, на­вы­ков и тех­ни­че­ских приё­мов» кре­сть­ян­ст­ва («Кол­хоз­ная Рос­сия: ис­то­рия и жизнь кол­хо­зов», 1937 год).

В конце Второй ми­ро­вой вой­ны аре­сто­ван гес­та­по и за­клю­чён в конц­ла­герь. Ос­во­бо­ж­дён советскими вой­ска­ми, вско­ре аре­сто­ван «Смерш». Даль­ней­шая его судь­ба не­из­вест­на.

Сочинения :

Мир­ской че­ло­век: (из жиз­ни со­вре­мен­ной кре­сть­ян­ской ин­тел­ли­ген­ции). М., 1916;

Что та­кое со­циа­лизм? П., 1917;

Тру­до­вые зем­ле­дель­че­ские ар­те­ли, их зна­че­ние, ис­то­рия их ор­га­ни­за­ции и ус­тав. Яро­славль, 1918;

Рос­сия по­сле че­ты­рех лет ре­во­лю­ции. Па­риж, 1922;

На ре­во­лю­ци­он­ной ра­бо­те в Рос­сии. Бел­град; Пра­га, 1930.