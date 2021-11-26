МАСЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ
МАСЛОВ СЕРГЕЙ СЕМЁНОВИЧ - российский политический деятель, организатор и теоретик кооперации, публицист.
Из мещан. Окончил агрономическое училище в Харькове (1907 год). Член социалистов-революционеров партии (1906 год). В 1907-1910 годах занимался организацией сельских потребительских обществ, кредитных товариществ в Полтавской, Орловской губерниях, на Кубани. Одновременно вёл партийную работу среди крестьян, в декабре 1911 года арестован, в 1913 году сослан в город Пинега Архангельской губернии, вскоре амнистирован в связи с 300-летием Дома Романовых. Заведующий кооперативно-инструкторским отделом Вологодского общества сельского хозяйства (1914-1915 годы). Одновременно редактор журнала «Северный хозяин». В сентябре 1915 года уехал в Петроград, работал в Союзе городов (до апреля 1916 года), в Особых совещаниях по продовольственному делу и по перевозкам, Центральном товариществе льноводов.
После Февральской революции 1917 года председатель оргкомитета 1-го Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов в Петрограде (май 1917 года). Провёл губернский крестьянский съезд в Вологде (конец мая - начало июня 1917 года). Депутат Учредительного собрания от Вологодской губернии. Воспринял его роспуск большевиками как государственный переворот. Руководил военным отделом вологодского отделения Союза возрождения России. В начале июля 1918 года выехал в Архангельск, вошёл в состав образованного там Верховного управления Северной области (02.08.1918 года). Вышел из него, осознав, по его словам, невозможность борьбы с грубыми нарушениями союзниками прав населения области. Направлен в Омск Временным правительством Северной области для установления контактов с правительством Уфимской директории. Приезд Маслова (18.11.1918 года) совпал со свержением Директории А. В. Колчаком. С ним Маслов отказался сотрудничать. Скрываясь от преследования контрразведки Колчака, уехал в Томск, прожил там до 15.06.1919 года на нелегальном положении, затем перебрался через фронт в Уфу, где осенью 1920 года арестован частями РККА и под конвоем препровождён в ВЧК, вскоре освобождён. На следствии утверждал, что «пришёл к твёрдому решению уйти от политической борьбы к культурной работе». Однако в декабре 1920 года основал из студентов и преподавателей Петровской сельскохозяйственной академии нелегальную антибольшевистскую политическую группу «Крестьянская Россия». Считал, что коммунистическая власть «по природе своей крестьянству враждебна», т. к. желает убить всякую хозяйственную самостоятельность.
В 1921 году эмигрировал в Польшу, затем в Чехословакию. Получил от президента Чехословакии Т. Г. Масарика средства на издательскую и пропагандистскую деятельность. Совместно с П. А. Сорокиным, А. А. Аргуновым и А. Л. Бемом организовал ячейки «Крестьянской России» среди эмигрантов и русского крестьянского населения Польши, Латвии, Эстонии, Прикарпатской Украины. Начал выпуск сборников статей и программных материалов «Крестьянской России» с целью их распространения в России. В 1922 году вступил в альянс с левыми кадетами из Республиканско-демократического союза во главе с П. Н. Милюковым, создав Республиканско-демократическое объединение. Утверждал, что общественная роль крестьянства вынудит новую власть в России искать в нём свою социальную опору. По словам Маслова, «Россия будет либо крестьянской державой или её вовсе не будет».
Способствовал организации на базе «Крестьянской России» Трудовой крестьянской партии (ТКП «Крестьянская Россия», 1927 год, Прага, отделы - в Польше, Прибалтике, Югославии, на Дальнем Востоке). Генеральный секретарь партии (1927-1938 годы). Редактировал в Праге сборники ТКП «Крестьянская Россия» (вышло 9 выпусков), газета «Вестник крестьянской России» (1925-1939 годы; с 1933 года «Знамя России»). Утверждал, что партия, в случае её участия в управлении Россией, должна: охранять государственное единство страны, давая «полный простор развитию отдельных частей её», вводить прогрессивные налоги, равномерно распределять их тяжесть между городом и селом; в области сельского хозяйства - развивать земледелие, закрепив в собственность за каждым крестьянином находящуюся в его пользовании землю, содействовать развитию кооперации; в промышленности - передать предприятия в частную собственность. Маслов считал, что рубеж 1920-1930-х годов в Советской России - кризисный период, когда возможно подготовить и осуществить переворот. Настаивал на отправке в СССР агентов ТКП «Крестьянская Россия». Они, по мнению Маслова, должны были способствовать замене коммунистов в сельских организациях представителями крестьянства, поддерживавшими идеи этой партии, агитировать за сокращение крестьянством продаж продовольственных припасов государственным заготовительным органам, за уменьшение покупок промышленных товаров, неплатежи либо задержки выплаты налогов, отказ от покупки заёмных бумаг, от работы в совхозах, за бойкот водки. Допускал возможность террористической деятельности.
Одновременно Маслов занимался научной работой, заведовал заграничным отделом пражского Института изучения России (1923-1924 годы), читал лекции в Русском народном университете в Праге. В 1930-е годы выступал с докладами на заседаниях Экономического кабинета профессора С. Н. Прокоповича, перед различными аудиториями в городах Германии, Моравска-Остраве, Белграде, Софии, Суботице, Париже. Утверждал, что в ходе коллективизации в СССР в результате почти полного исчезновения «хозяйственно-свободного и самодеятельного крестьянского двора» произошёл насильственный слом всех «хозяйственных понятий, навыков и технических приёмов» крестьянства («Колхозная Россия: история и жизнь колхозов», 1937 год).
В конце Второй мировой войны арестован гестапо и заключён в концлагерь. Освобождён советскими войсками, вскоре арестован «Смерш». Дальнейшая его судьба неизвестна.
Сочинения:
Мирской человек: (из жизни современной крестьянской интеллигенции). М., 1916;
Что такое социализм? П., 1917;
Трудовые земледельческие артели, их значение, история их организации и устав. Ярославль, 1918;
Россия после четырех лет революции. Париж, 1922;
На революционной работе в России. Белград; Прага, 1930.