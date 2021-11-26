Алексей Петрович

(18.02.1690, с. Преображенск. под Москвой — 26.06.1718, Петерб.) — царевич, старший сын Петра I и его первой жены Евдокии Лопухиной. После заключения в 1698 царицы Евдокии в Покровский монастырь, воспитывался сестрой Петра — царевной Натальей. Сильное влияние на царевича оказал его духовник Яков Игнатьев. А. отличался начитанностью, знал несколько иностранных языков. В качестве наследника престола выполнял поручения отца в ходе Северной войны: надзор за работами по укреплению Москвы (1707–1708), осмотр складов в Вязьме (1709) и др. В 1709–1712 путешествовал по Зап. Европе для продолжения образования, а также выбора невесты. В октябре 1711 в Торгау женился на Софье-Шарлотте Брауншвейг-Вольфенбюттель- ской (в крещении Евдокии, ум. в 1715). Вызвал гнев Петра I и угрозу устранения от престолонаследия и пострижения в монахи из-за нежелания порвать с противниками проводимых царем реформ. В конце 1716 бежал со своей любовницей Евфросиньей в Вену под защиту австрийского императора Карла VI. Скрывался в замке Эренберг (Тироль), а с мая 1717 — в Неаполе. В январе 1718 Петр I с помощью П. А. Толстого добился возвращения сына, заставил его отречься от прав на престол и выдать «сообщников». 24 июня 1718 Верховный суд приговорил Алексея к смертной казни. По одной из версий, был задушен приближенными Петра I в Петропавловской крепости.