ДОБРОВЕЙН ИСАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДОБРОВЕЙН ИСАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - дирижёр, пианист, композитор.

В 1911 окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепиано К. Н. Игум­но­ва. В 1911-1912 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ве­не у Л. Го­дов­ско­го. Ком­по­зи­ции обу­чал­ся у С. И. Та­нее­ва. Га­ст­ро­ли­ро­вал как пиа­нист в Рос­сии (в том числе иг­рал кон­церт­ную про­грам­му для В. И. Ле­ни­на) и за ру­бе­жом. Как ди­ри­жёр де­бю­ти­ро­вал в 1919 году в Мо­ск­ве, в 1919-1922 годах ди­ри­жёр Боль­шо­го те­ат­ра. В 1923 году эмиг­ри­ро­вал (с 1929 года гра­ж­да­нин Нор­ве­гии).

С 1924 года до кон­ца жиз­ни ру­ко­во­дил различными опер­ны­ми и сим­фо­ническими ор­ке­ст­ра­ми в Ев­ро­пе и Соединенных Штатах Америки: главный ди­ри­жёр Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра Ос­ло (1927-1931 годы), Ор­ке­ст­ра Сан-­Фран­ци­ско (1930-1934 годы), Гё­те­борг­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра (1941-1953 годы), ди­ри­жёр Ко­ро­лев­ской опе­ры в Сток­голь­ме (1941-1945 годы) и других.

В 1923 году в Дрез­ден­ской государственной опе­ре ди­ри­жи­ро­вал германской пре­мье­рой опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го. С 1948 года ра­бо­тал по при­гла­ше­нию А. Тос­ка­ни­ни в ми­лан­ском те­ат­ре «Ла Ска­ла» , с боль­шим ус­пе­хом по­ста­вил опе­ры «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на, «Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, опе­ры Му­сорг­ско­го. Как ком­по­зи­тор ис­пы­тал влия­ние позд­не­го ро­ман­тиз­ма, в осо­бен­но­сти твор­че­ст­ва А. Н. Скря­би­на.

Вы­со­кую ху­дожественную цен­ность име­ют ар­хив­ные за­пи­си Добровейна-ди­ри­жё­ра: фортепианные кон­цер­ты Л. ван Бет­хо­ве­на (со­лист А. Шна­бель), фпортепианные кон­цер­ты Н. К. Мет­не­ра (со­лист - ав­тор; 1947 год), опе­ра «Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го (со­лис­ты Б. Хри­стов, Н. Гед­да; 1952 год).