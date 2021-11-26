ДАЛИБОРКА

ДАЛИБОРКА - литературный кружок русского зарубежья, основанный в июне 1924 года в Праге С.К. Ма­ков­ским , Д.Н. Крач­ков­ским, В.А. Ам­фи­те­ат­ро­вым-Ка­да­ше­вым и П.А. Ко­жев­ни­ко­вым.

На­зва­ние - от ка­фе в праж­ском районе Лет­на, где со­би­ра­лись чле­ны круж­ка в пер­вые го­ды его су­ще­ст­во­ва­ния. Пред­се­да­те­лем и ру­ко­во­ди­те­лем Далиборки с 1925 года был Ко­жев­ни­ков. В дея­тель­но­сти круж­ка при­ни­ма­ли уча­стие как ли­те­ра­то­ры стар­ше­го по­ко­ле­ния ( Г.Н. Га­рин-Ми­хай­лов­ский , Е.М. Га­уг, Вас. И. Не­ми­ро­вич-Дан­чен­ко, Д.М. Рат­га­уз, Л.Н. Ур­ван­цев, Е.Н. Чи­ри­ков), так и мо­ло­дые ли­те­ра­то­ры (А.Ф. Вурм, Н.Н. Год­лев­ский, В.Г. Ер­гу­шов, К.К. Жад­ке­вич, В.И. Иль­ин­ский, В.М. Ле­он­ть­ев, П.П. Лы­жин, В.Ф. Ман­све­тов, И.О. Мор­го­лец, Д.М. Пет­ран­ди, Г.И. Ру­ба­нов, С.Я. Са­ви­нов, В.Г. Фё­до­ров, К А. Чхе­ид­зе, А.В. Эйс­нер и др.). Кру­жок не дек­ла­ри­ро­вал по­ли­тических при­стра­стий и не имел оп­ре­де­лён­ной литратурнойе про­грам­мы, при­дер­жи­ва­ясь са­лон­но­го ака­де­миз­ма. На со­б­ра­ни­ях Далиборки чи­та­лись док­ла­ды и ре­фе­ра­ты, об­су­ж­да­лись ху­дожественные про­из­ве­де­ния (эмиг­рант­ские, со­вет­ские и ино­стран­ные); за­се­да­ния по­се­ща­ли уча­ст­ни­ки праж­ско­го Ски­та по­этов. Кру­жок уст­раи­вал литературные ве­че­ра, со­дей­ст­вуя рас­ши­ре­нию куль­тур­ных кон­так­тов. В 1933 году со смер­тью Ко­жев­ни­ко­ва со­б­ра­ния пре­кра­ти­лись.

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