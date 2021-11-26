ДАЛИБОРКА
ДАЛИБОРКА - литературный кружок русского зарубежья, основанный в июне 1924 года в Праге С.К. Маковским, Д.Н. Крачковским, В.А. Амфитеатровым-Кадашевым и П.А. Кожевниковым.
Название - от кафе в пражском районе Летна, где собирались члены кружка в первые годы его существования. Председателем и руководителем Далиборки с 1925 года был Кожевников. В деятельности кружка принимали участие как литераторы старшего поколения (Г.Н. Гарин-Михайловский, Е.М. Гауг, Вас. И. Немирович-Данченко, Д.М. Ратгауз, Л.Н. Урванцев, Е.Н. Чириков), так и молодые литераторы (А.Ф. Вурм, Н.Н. Годлевский, В.Г. Ергушов, К.К. Жадкевич, В.И. Ильинский, В.М. Леонтьев, П.П. Лыжин, В.Ф. Мансветов, И.О. Морголец, Д.М. Петранди, Г.И. Рубанов, С.Я. Савинов, В.Г. Фёдоров, К А. Чхеидзе, А.В. Эйснер и др.). Кружок не декларировал политических пристрастий и не имел определённой литратурнойе программы, придерживаясь салонного академизма. На собраниях Далиборки читались доклады и рефераты, обсуждались художественные произведения (эмигрантские, советские и иностранные); заседания посещали участники пражского Скита поэтов. Кружок устраивал литературные вечера, содействуя расширению культурных контактов. В 1933 году со смертью Кожевникова собрания прекратились.