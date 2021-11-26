ЧЕЛИЩЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Русский общественный деятель, писатель, журналист.

В России.

Родился в семье помещика. Детство провёл в родовом имении. Учился в классической гимназии г. Калуга. В 1893 г. получил диплом Юридического факультета Московского университета. Проходил военную службу, окончил ее со званием прапорщика. Начал служить в городской судебной палате, затем занимал должность мирового судьи. Член Совета (правления), затем товарищ председателя Московского юридического общества. В 1916—1917 гг. в Московской городской думе. После Февральской революции по личному предложению А.Ф. Керенского после некоторых колебаний занимал пост старшего председателя Московской судебной палаты. Принимал участие в подготовке судебной реформы. Занимал ряд общественных постов, был членом Главного комитета Всероссийского земского союза. Входил в антибольшевистскую организацию «Национальный центр», во время Гражданской войны занимал ряд постов в белом движении у А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.

В эмиграции.

После поражения войск П.Н. Врангеля из Ялты отплыл на теплоходе в Стамбул, находился на о. Лемнос. Затем перебрался в Королевство СХС в небольшой город Кралевце, возглавлял русскую колонию, но потом переехал в Белград. Стал чиновником министерства юстиции, параллельно преподавал в первой русско-сербкой мужской гимназии. В 1925 г. в королевстве был основан Союз русских писателей и журналистов, Челищев стал товарищем председателя этого союза. Занимался редакторской работой в журнале «Призыв» и газете «Россия». В 1926 г. выпустил свой сборник рассказов рассказов «Алешка Чураков». С 1927 по 1937 г. состоял в масонской ложе «Побратим».

В 1931 г. уехал в Чехословакию, где вступил в партию «Крестьянская Россия», после конфликта вышел из нее и в 1934 г. приехал в Париж, где продолжил заниматься общественной деятельностью, вплоть до 1945 г. был членом правления Союза русских судебных деятелей во Франции. Продолжил заниматься литературным творчеством, в 1936 г. вышел сборник его рассказов «Тени прошлого». Печатался в периодической печати. В 1945 г. уехал из Франции в США. Похоронен на сербском кладбище в г. Колма около Сан-Франциско.