БАГРОВ Лев Семенович

Российский историк, картограф.

В 1903 окончил Петербургский университет . С 1905 служил мичманом на Балтийском флоте . С 1906 в отставке по болезни, в 1908—1912 — на службе в Гидрографическом управлении, Педагогическом музее военно-учебных заведений, Морском ведомстве. Участвовал в картографических экспедициях на Амуре. В 1912—1914 опубликовал серию статей, посвященных старинным картам Черного и Каспийского морей и Азиатской России. В 1916—1918 — профессор навигации в Технической школе, зав. кафедрой истории в Институте географии (Петроград). В 1918 эмигрировал в Германию, преподавал и работал в немецких и русских издательствах. С 1935 — редактор основанного им в Лондоне журнала «Imago Mundi», публиковал материалы по истории географиче­ских карт. С мая 1945 жил в Швеции. В 1943 закончил работу над монографией «История картографии» (издана в Берлине, 1951), отразившей основные этапы развития картографии до XVIII в. Собрал уникальную коллекцию старинных карт.

Сочинения:

Карты Азиатской России. Петроград, 1914;

История картографии. М., 2004;

A history of the Russian Cartography up to 1800. Ontario, 1975.

Автор статьи: В. Л. Телицын.

© Российская Историческая Энциклопедия