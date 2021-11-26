АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Собрание воспоминаний, дневников и документов очевидцев и участников событий революции и Гражданской войны в России 1918—1922 , издававшееся Берлине одним из лидеров кадетской партии (см. Кадеты ) И. В. Гессеном с 1921 по 1937.

Среди авторов 22 томов белоэмигрантских сборников — председатель Государственной думы в России М. В. Родзянко и управляющий делами Временного правительства в России В. Д. Набоков , донской атаман генерал П. Н. Краснов и генерал Л. С. Лукомский, барон Б. Э. Нольде и баронесса М. Д. Врангель. В целом материалы сборников носили антисоветский и в ряде случаев откровенно тенденциозный характер. Но это не отрицает исторической ценности опубликованных воспоминаний участников событий, писем и официальных документов (например, секретных заседаний Совета министров с 16 июля по 2 сентября 1915). Со страниц «А. р. р.» предстает история Добровольческой армии и Соловецких лагерей, деятельности Красного Креста (политического) и советской повседневности послереволюционных лет. Материалы архива также позволяют реконструировать малоизвестные страницы истории Гражданской войны. Материалы «А. р. р.» изданы в СССР в 1991.

Автор статьи: Орлов И.Б.

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