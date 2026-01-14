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30 августа 1918 года было совершено покушение на Владимира Ленина. Он получил тяжелые ранения, но ему удалось выкарабкаться. Через четыре дня после покушения была казнена Фанни Каплан - официальная исполнительница преступления. Но как всё было на самом деле? Кто был организатором и исполнителем покушения? Какие политические силы стояли за заговором против Ленина? Почему казнь Фанни Каплан была проведена столь быстро и тайно? Как это покушение повлияло на дальнейший ход истории? Вопрос об истинных организаторах и участниках покушения по сей день остаётся предметом споров и теорий. Давайте разбираться!

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