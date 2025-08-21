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Колебания политического курса в начале 1920-х гг.

В 1920-е гг. наблюдались две разнонаправленные тенденции: относительная демократизация общественной жизни и усиление роли государства.

После завершения Гражданской войны активизировались внутрипартийные дискуссии вокруг поисков путей развития страны. Обострилась борьба за власть. В начале 1920-х гг. общепризнанным лидером оставался Ленин. Большую роль играли и другие руководители: Г.Зиновьев, Л.Каменев, И Сталин, Л.Троцкий, А.Рыков, Н.Бухарин, Ф.Дзержинский. Наиболее острыми были противоречия между Лениным и Троцким, авторитет которого существенно вырос в годы Гражданской войны.

Сталин руководил партийным аппаратом, роль которого всё более возрастала.

В январе 1924 г. Ленин умер. В мае 1924 г. на XIII съезде партии зачитали его письмо с предложением сместить Сталина, Сталин попросил об отставке, но за отставку голосовали только сторонники Троцкого. Через год большинство членов Политбюро под руководством Сталина, Зиновьева и Каменева добилось снятия Троцкого с поста наркома по военным и морским делам.

Весной 1926г. Зиновьев и Каменев вступили в союз с Троцким, образовав «объединённую оппозицию», но подвергаются обструкции и репрессиям.

Троцкого в начале 1928 г. выслали в Казахстан, а через год выдворили за пределы СССР.