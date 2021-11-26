ЗИНОВЬЕВ, ГРИГОРИЙ ЕВСЕЕВИЧ

Зиновьев, Григорий Евсеевич (наст. имя: Радомысльский Овсей Герш Аронович) (11[23].09.1883, Елисаветград — 25.08.1936, Москва) — российский революционер, советский государственный и политический деятель.

Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1901. Участвовал в организации стачек. В 1902—1903 и в 1904—1905 — в эмиграции сблизился с В.И. Лениным . Большевик (см. Большевизм ). Член Петербургского городского комитета РСДРП в 1905—1906. Член ЦК РСДРП в 1907—1917. Редактировал «Социал-демократ» и «Вперёд». В 1908 арестован, освобожден по болезни и эмигрировал. С 1912 жил в Кракове и Поронине, с 1914 — в Швейцарии, сотрудничал с Лениным. Участвовал в Циммервальдской (1915) и Кинтальской (1916) международных социалистических конференциях.

3 апреля 1917 возвратился в Россию в «пломбированном вагоне» вместе с Лениным. Один из лидеров ЦК большевиков, член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и исполкома Петроградского Совета . После июльского кризиса 1917 ушел в подполье, вместе с Лениным скрывался в Разливе. Второй после Ленина в списке большевиков на выборах в Учредительное собрание . 10 октября 1917 выступил вместе с Л.Б. Каменевым против предложения Ленина взять курс на вооруженное восстание. З. и Каменев считали восстание не подготовленным, выступали за сочетание Советов и Учредительного собрания. После открытого выступления Каменева в газете «Новая жизнь» Ленин обвинил оппонентов в том, что они разгласили информацию о подготовке восстания и требовал исключения обоих партии. Однако никакой конкретной информации о подготовке переворота Каменев не сообщил, и ЦК лишь запретил своим членам выступать против решений, с которыми они не согласны.

З. поддержал переговоры о создании коалиционного социалистического правительства, проводившиеся по инициативе Викжеля 29 октября — 3 ноября 1917. После их провала 4 ноября З. вместе с Каменевым, А. Рыковым , В. Ногиным , В. Милютиным вышли из ЦК РСДРП(б). В ноябре-декабре 1917 — представитель ЦК на Украине, занимался организацией борьбы против Центральной рады . С 13 декабря 1917 — председатель Петросовета. В январе-марте 1918 — первый председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Сторонник скорейшего заключения Брестского мира 1918 . С 13 марта 1918 — председатель Совнаркома Петроградской трудовой коммуны (с мая — Союза коммун Северной области). Член ЦК РКП(б) в 1918—1927. Во время Гражданской войны председатель Комитета революционной обороны Петрограда и член Реввоенсовета 7-й армии. Участвовал в организации отражения наступлений белого движения на Петроград в 1919. Опытный оратор, регулярно выступал на массовых митингах. Проводил политику «военного коммунизма» в Петрограде, один из организаторов красного террора (хотя летом 1918 выступал против его начала) и антирелигиозных кампаний. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1919—1921. Председатель Исполкома Коминтерна в 1919—1926. Член Политбюро в 1921—1926. Член Оргбюро в 1923—1924. Во внутрипартийных дискуссиях 1921—1924 отстаивал ортодоксальную ленинскую позицию. Во время болезни Ленина, в 1923—1924 стал наряду с Каменевым и И.В. Сталиным («тройка») одним из неофициальных лидеров Политбюро ЦК, противостоящих Л.Д. Троцкому . В 1924 Троцкий напомнил партии о поведении З. и Каменева в канун Октябрьской революции 1917 , что вызвало острый конфликт обоих с Троцким, которому напомнили о его бывшем меньшевизме. Таким образом будущие деятели антисталинской оппозиции дискредитировали друг друга.

З. выступал с политическими отчетными докладами на XII и XIII съездах РКП(б). Считался знатоком ортодоксального марксизма-ленинизма, основы которого изложил в книге «Ленинизм» (1925). Как лидер Коминтерна определял в своих выступлениях его идеологию. Развивал концепцию «единого фронта» с социал-демократами и затем «единого фронта снизу» с рабочими против социал-демократов. Охарактеризовал фашизм как боевую организацию буржуазии и обвинил социал-демократию в тесных связях с ним. В 1925—1926 выступал за союз китайских коммунистов и Гоминьдана (в 1927 выступал против этой политики, перейдя в оппозицию). В 1924—1934 Елисаветград назывался Зиновьевск.

В октябре 1925 вместе с Каменевым, Н.К. Крупской и большинством ленинградской организации РКП(б) выступил против политики Сталина и Н.И. Бухарина , которая, с их точки зрения, несла в себе угрозу буржуазного перерождения. Эта «новая оппозиция» потерпела поражение на XIV съезде ВКП(б). В 1926 «новая оппозиция» объединилась с левой оппозицией в «объединенную оппозицию» в ВКП(б), З. стал одним из ее лидеров. В июле 1926 выведен из Политбюро, в октябре с поста председателя Исполнительного комитетета Коммунистического интернационала. В октябре 1927 выведен из ЦК, в ноябре исключен из ВКП(б). Тем не менее З. и Троцкий оказались на трибуне официальной демонстрации в октябре 1927, и часть демонстрантов их приветствовала. 21—23 октября 1927 объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) исключил из ЦК Троцкого и З. Один из организаторов оппозиционной демонстрации 7 ноября 1927, задержан незадолго до нее. 14 ноября 1927 исключен из ВКП(б). 19 декабря 1927 З. и его сторонники попросили восстановить их в партии, признав ошибки. В 1928 восстановлен в партии, ректор Казанского университета, затем введен в редакцию теоретического органа ВКП(б) «Большевик», сотрудничал в «Правде» . В октябре 1932 арестован и исключен из ВКП(б) за причастность к распространению платформы М.Н. Рютина . Осужден на 4 года ссылки, выслан в Кустанай. В 1933 восстановлен в ВКП(б), выступил с покаянием на XVII съезде ВКП(б). Член президиума Центросоюза. Автор биографии К. Либкнехта , вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». В мае—августе 1934 гг. — член редколлегии «Большевика». Выведен из нее за несанкционированную публикацию письма Ф. Энгельса , направленного против России, что вызвало возмущение Сталина.

16 декабря 1934 арестован за причастность к убийству С.М. Кирова . Признал «моральную ответственность» за убийство, так как в его организации были обвинены его молодые сторонники в Ленинграде во главе с И. Котолыновым 16 января 1935 приговорен к 10 годам лишения свободы.

24 августа 1936 на 1-м Московском процессе , полностью признав вину в антисоветской террористической деятельности и организации убийства Кирова, приговорен к расстрелу. В 1988 реабилитирован.

Соч.: Сочинения. Т. 1—8, 14—15. М.–Пг. (Л.), 1923—1929; Ленинизм. Л., 1925; Наши разногласия. М.–Л., 1926; Война, революция и меньшевизм. М.–Л., 1931; Карл Либкнехт. М., 1933.

Лит.: Политические деятели России 1917. Биографический словарь. М., 1993; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20—30-е гг. М., 2004; Его же. 1937: «Антитеррор» Сталина. М., 2010; Его же. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.