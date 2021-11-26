ТРОЦКИЗМ

Условное название идейного течения в большевизме и марксизме-ленинизме.

Сами «троцкисты» первоначально не признавали этого наименования, которое употребляли их противники, считая себя ортодоксальными марксистами-ленинцами. Это течение постепенно сформировалось в 20-е гг. вокруг сторонников Л. Троцкого . До 1917 г. Троцкий был одним из лидеров меньшевизма, однако его взгляды всегда тяготели к левому радикализму, что способствовало сближению с большевизмом. В 1917 г. лево-социалистическая группа межрайонцев, в которую входил Троцкий, вступила в партию большевиков. Однако эта группа не была троцкистской, и в дальнейшем вокруг Троцкого стали группироваться не столько бывшие левые меньшевики, сколько радикальные большевики. Однако до конца Гражданской войны сторонники Троцкого в партии не формировались в устойчивую фракцию, хотя особенности их взглядов проявились уже в дискуссии о профсоюзах. По мере обострения борьбы по поводу выбора стратегии строительства социализма в 20-е гг. взгляды Троцкого и его сторонников все более последовательно расходились с идеями других лидеров партии, прежде всего Н. Бухарина и И. Сталина . Оппоненты Троцкого доказывали, что «троцкизм» является меньшевистским течением в ВКП(б). Сам Л. Троцкий и его сторонники считали свои идеи истинным большевизмом и марксизмом-ленинизмом. В этой связи можно говорить о выделении различных течений в большевизме, каждое из которых по-своему развивало идеи В. Ленина . Организационной формой формирующегося троцкизма стала левая оппозиция. Сторонники Троцкого выступали за внутрипартийную демократию, решительную антикапиталистическую политику, «нажим» на крестьянство. По их мнению, без мировой революции нельзя построить социализм, но можно его строить и использовать ресурсы СССР для поддержки революционного движения в мире. Оппозиционеры выступили и против власти бюрократии, критикуя ее неэффективность и антидемократизм. В то же время троцкисты выступали категорически против демократии для некоммунистов, считая, что «мелкобуржуазные» народные массы выберут неверное развитие страны. Задержка мировой революции, давление «мелкобуржуазных масс» и мирового капиталистического окружения, уступки им со стороны прагматичных лидеров ВКП(б) по мнению троцкистов вели к «перерождению» революционеров, к «термидору» (то есть отстранению от власти наиболее последовательных революционеров – по аналогии с якобинцами в Великой французской революции).

И в СССР, и в мире Троцкому сочувствовали прежде всего те коммунисты, которые ориентировались на разжигание «мировой революции», сохранение радикальных традиций Октябрьской революции . В 1926-1927 гг. Троцкий и его союзники развернули атаки слева на руководство Коминтерна, особенно в связи с поражением коммунистов в Китае в 1927 г. Троцкого и его союзника Г. Зиновьева поддержали такие известные лидеры коммунистического движения, как Р. Фишер, А. Нин и др. К 1927 г. они были исключены из коммунистических партий. Сталин развернул репрессии против коммунистической оппозиции, всех представителей которой называли троцкистами. После разгрома левой оппозиции авторитарная часть идей троцкизма была заимствована Сталиным. В 1929 г. сам Троцкий был выслан из СССР. В 1931 г. после пребывания в Турции он прибыл в Европу и развернул работу по сплочению левых коммунистов в борьбе против сталинизма. Троцкий и его сторонники стали выпускать журнал «Бюллетень оппозиции», в котором критически анализировали ситуацию в СССР, политику Сталина и Коминтерна. В то же время Троцкий продолжал считать СССР рабочим государством, хотя и отчасти переродившимся под воздействием бюрократической диктатуры. Помимо троцкистов существовали и другие коммунистические антисталинистские организации и партии, например Объединенная рабочая марксистская партия Испании (ПОУМ).

В сентябре 1938 г. Троцкий создал из своих сторонников из разных стран IV Интернационал . Его идеология сохранила авторитарные черты большевизма и радикальные требования мировой пролетарской революции. Критикуя всевластие бюрократии, троцкисты стали противопоставлять ей самоуправление рабочих, сближаясь с анархистами. После смерти Троцкого троцкисты раскололись на множество течений, их политическая роль в современном мире незначительна.

Исторические источники:

Архив Троцкого. М., 1990;

Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927 гг. М., 1996;

Сталин И. Сочинения. Т. 5-10. М., 1947-1949;

Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990;

Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.