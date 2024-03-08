СТАСОВА, ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Стáсова, Елена Дмитриевна (03[15].10.1873, Санкт-Петербург — 31.12.1966, Москва) — российская революционерка, советский деятель международного коммунистического, женского, антивоенного и антифашистского движения. Родом из известной петербуржской семьи, среди членов которой представители интеллектуальной и культурной элиты дореволюционной России. С. после окончания гимназии работала в воскресных школах, затем при содействии Н. К. Крупской начала работать в Красном Кресте. Член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) с 1898. С начала 1900-х сотрудничала в газете «Искра», осуществляла связь российских подпольных организаций с В. И. Лениным , работала в качестве технического секретаря подразделений РСДРП. Арестовывалась. В 1905–1906 находилась в эмиграции в Швейцарии, где лично познакомилась с Лениным и работала под его руководством. В 1907 вернулась в Россию и до 1912 работала в Тифлисе. В 1913 вновь арестована и отправлена в ссылку. В 1917 работала в ЦК большевиков. В квартире ее семьи Ленин скрывался в июле 1917, там же хранился партийный архив РСДРП(б). С 1918 С. — член президиума Петроградской ЧК (см. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ), с марта 1918 — секретарь Петроградского Бюро ЦК РКП(б). В 1919 — кандидат в члены Политбюро, в 1919–1920 — ответственный секретарь и секретарь ЦК партии. В 1920–1921 — секретарь президиума Совета пропаганды и действия народов Востока, член Кавказского бюро ЦК РКП(б). С 1921 — в аппарате Исполкома Коминтерна. До 1926 жила в Германии под именем Лидии Вильгельм (псевдоним Герта), член КПГ, председатель ЦК «Красной помощи» Германии. В 1926 вернулась в СССР, работала в Секретариате ЦК ВКП(б), в 1927–1937 — зампред исполкома МОПР и председатель ЦК МОПР СССР, с 1935 — член Интернациональной контрольной комиссии Коммунистического интернационала . В конце 1930-х принимала участие в организации Всемирных антивоенных конгрессов. С 1942 возглавляла журнал «Интернациональная литература». Избиралась членом ВЦИК и ЦИК СССР. Герой Социалистического Труда (1960), кавалер пяти орденов Ленина.

Соч. : Воспоминания. М., 1969; Страницы жизни и борьбы. М., 1988.

Лит.: Бережков В. И., Пехтерева С. В. Женщины-чекистки. М., 2003; Зенькович А. Самые закрытые люди страны. От Ленина до Горбачева. М., 2002. Е. О. Гранцева.