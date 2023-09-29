Пятакóв, Георгий (Юрий) Леонидович

Пятакóв, Георгий (Юрий) Леонидович (06[18].08.1890, Городище, Киевская губ. — 01.02.1937, Москва) — советский политический и государственный деятель. Из семьи инженера. С 1904 участвовал в революционном движении, примыкал к анархистам. В 1910 исключен из Петербургского университета. С 1910 — большевик. В 1913–1914 — в ссылке в Иркутской губернии, бежал, эмигрировал. В 1915 под руководством В. И. Ленина работал в журнале «Коммунист». Выступал против права наций на самоопределение, из-за чего вступил в конфликт с В. И. Лениным. С апреля 1917 член, затем председатель Киевского комитета большевиков. Активно выступал против Центральной рады , но был ее членом по квоте большевиков. Член Киевской думы. С сентября — председатель исполкома Киевского Совета . Участник Демократического совещания 1917 . 25 октября [7 ноября] избран председателем Киевского революционного комитета , стремясь предотвратить вооруженное столкновение, возглавил Комитет спасения революции с участием социалистов. 28 октября [10 ноября] арестован вой­сками штаба округа, 31 октября [13 ноября] освобожден. С 6[19] ноября заместитель, в декабре 1917 — марте 1918 — главный комиссар Госбанка. В 1918 — левый коммунист . В апреле 1918 — член Повстанческого народного секретариата Украины. 12 июля — 9 сентября — Первый секретарь ЦК КП(б)У. 28 ноября 1918 — 16 января 1919 — председатель Временного рабоче-­крестьянского правительства Украины. В 1919 — нар­ком пропаганды Украины. С 6 марта — Первый секретарь ЦК КП(б)У. С июня — председатель Чрезвычайного военного революционного трибунала. Затем член Реввоенсовета (РВС) 13‑й армии, комиссар 42‑й дивизии, комиссар Академии Генштаба. В январе-­феврале 1920 — руководитель Регистрационного управления Полевого штаба Революционного военного совета Республики (разведка). Заместитель председателя Совета 1‑й Уральской революционной трудовой армии. Член РВС 16‑й армии в Советско-польской вой­не 1919–1920 , затем 6‑й армии. Участвовал в организации красного террора в Крыму в составе «Чрезвычайной тройки по Крыму». В ноябре 1920 — декабре 1921 — руководитель Центрального управления каменно­угольной промышленности Донбасса. В 1921–1923 — кандидат в члены ЦК РКП(б). С марта 1922 — заместитель председателя Госплана. Председательствовал на процессе эсеров 1922 . В 1923–1927 — член ЦК ВКП(б). Председатель Главного концессионного комитета, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР. Участник левой оппозиции . В 1927 исключен из ВКП(б). Торгпред во Франции. Признав ошибки, в 1928 восстановлен в ВКП(б). С 1928 заместитель председателя, с 1929–1930 — председатель правления Государственного банка СССР. С 1930 — член ЦК ВКП(б). С 1930 — член Президиума, в 1931–1932 — заместитель председателя ВСНХ СССР, председатель Всехимпрома. В 1932–1934 — заместитель, в 1934–1936 — 1‑й заместитель народного комиссара тяжелой промышленности СССР. В сентябре 1936 выведен из ЦК и исключен из партии, 12 сентября арестован, обвинен в участии в «Параллельном антисоветском троцкистском центре», заговорщической деятельности и вредительстве. На 2‑м Московском процессе 23–30 января 1937 признал вину и приговорен к смерти. ­Расстрелян.

Лит .: Солдатенко В. Ф. Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина. М., 2017. А. В. Шубин .