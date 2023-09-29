Процесс эсеров 1922

Процесс эсеров 1922 — судебный процесс над членами ЦК Партии социалистов-­революционеров (эсеров) (ПСР), активными членами ПСР (22 человека) и бывшими членами партии (12 человек), проходивший 8 июня — 7 августа 1922. На суде председательствовал Г. Л. Пятаков . Обвинение во главе с Н. В. Крыленко утверждало, что ЦК ПСР вел вооруженную борьбу против советской власти в сотрудничестве с Антантой, организовал в 1918 серию покушений, включая убийство В. Володарского и ранение В. И. Ленина . Большинство обвиняемых это отрицало. Версию обвинения поддерживали бывшие эсеровские боевики Г. И. Семенов и Л. В. Конополева, перешедшие на сторону большевиков и причастные к терактам против коммунистов в 1918. По соглашению на встрече трех интернационалов в Берлине 2–5 апреля 1922 к обвиняемым не должна была применяться смертная казнь и на процесс были допущены зарубежные защитники-­социалисты, включая Э. Вандервельде . Но процесс шел с такими нарушениями юридических норм, что они покинули зал, а за ними и российские адвокаты. Версия о том, что ЦК ПСР давал приказы совершать теракты летом 1918, доказана не была. Приговор основывался на расплывчатых формулировках, но 12 обвиняемых членов ЦК, включая А. Гоца , были приговорены к смерти, 10 — к различным срокам заключения, 12 «порвавших связь» с ПСР — освобождены от наказания. Приговор противоречил факту амнистии 1919 в отношении эсеров. Под давлением международной левой общественности исполнение приговоров было отложено, и в 1924 они были заменены более мягким наказанием. Лидеры эсеров, оставшиеся в СССР, погибли в 1930‑е.

Ист. : Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь — август 1922 г.). М., 2002; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т. 3. Ч. 2. М., 2000; Правоэсеровский политический процесс в Москве 8 июня — 4 августа 1922 г.: стенограммы судебных заседаний. В 2 т. М., 2011.

Лит .: Янсен М. Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-­революционеров. М., 1993; Морозов К. Н. Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922–1926): этика и тактика противоборства. М., 2005. А. В. Шубин.