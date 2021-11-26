ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС - высший орган ЦК Коммунистической партии Советского Союза в 1917 и 1919-1991 годы, игравший также роль высшего органа государственной власти в СССР.
Впервые образовано 10(23).10.1917 года как Политбюро ЦК РСДРП(б) для политического руководства вооруженным восстанием в Петрограде в целях свержения Временного правительства. В его состав вошли В.И. Ленин, А.С. Бубнов, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Я. Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий. После Октябрьской революции 1917 года вновь образовано как постоянно действующий орган, меняло название: Политбюро ЦК РКП(б) (1919-1925); Политбюро ЦК ВКП(б) (1925-1952), Президиум ЦК КПСС (1952-1966), Политбюро ЦК КПСС (1966-1991). Его состав избирался на пленумах ЦК. В 1919-1921 годы в Политбюро входили 5 человек (Каменев, Н.Н. Крестинский, Ленин, Сталин, Троцкий; с 1921 года вместо Крестинского Зиновьев; в 1922 году вошли также А.И. Рыков, М.П. Томский; в 1924 году, после смерти Ленина, - Н.И. Бухарин), затем число членов увеличивалось (максимально до 16 человек в 1976 году).
Членами Политбюро являлись генеральный (1922-1934 и 1966-1991) или 1-й (1953-1966) секретарь ЦК партии (в 1934-1953 годы пост руководителя партии отсутствовал), председатель СНК(СМ) СССР, председатель Президиума ВС СССР, ряд секретарей ЦК ВКП(б)-КПСС, первые секретари КП Украины (с 1930 года; с 1961 года и некоторых других республиканских комитетов партии; с 1990 года всех), секретари Московского и/или Ленинградского горкомов партии, с 1973 года также председатели КГБ, министры иностранных дел и обороны. Пополнение основного состава Политбюро происходило главным образом через институт кандидатов в члены Политбюро.
Формально, по Уставу партии, Политбюро было подчинено и подотчётно ЦК, а основной его функцией являлось руководство политической работой ЦК партии между пленумами. Фактически оно решало все наиболее важные политические, идеологические, хозяйственные, внутри- и внешнеполитические вопросы. Подготовку заседаний Политбюро (проводились в основном еженедельно, в отдельные периоды чаще или реже) осуществлял Секретариат ЦК. По каждому вопросу повестки дня (обычно свыше 10) заранее назначался докладчик, готовились проекты решений (рассылались для предварительного ознакомления членам и кандидатам в члены Политбюро вместе с сопроводительными материалами, подготовленными соответствующими государственными ведомствами). На заседаниях могли присутствовать с правом совещательного голоса члены ЦК партии. С протоколами заседаний Политбюро могли ознакомиться члены и кандидаты в члены ЦК ВКП(б)-КПСС, руководители контрольных органов партии. Решения многих заседаний фиксировались под грифом высшей секретности («Особая папка»). Для разработки отдельных вопросов Политбюро создавало комиссии. Только после утверждения Политбюро важнейшие постановления всех органов законодательной власти и правительства обретали законную силу. Политбюро также утверждало кандидатуры на должности, относившиеся к высшей номенклатуре партийно-государственной.
Первоначально члены Политбюро имели относительно разные взгляды на тактику прихода большевиков к власти и способы строительства социализма, хотя в 1917 и 1919-1923 годы безусловно преобладала позиция В.И. Ленина. В период его тяжёлой болезни и после смерти в Политбюро развернулись открытые дискуссии и идейная борьба между ближайшими соратниками Ленина по партии. В 1924 году потерпела поражение возглавляемая Л.Д. Троцким «левая оппозиция», в 1925 году - «новая оппозиция» во главе с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым, в 1927 году - «объединённая оппозиция», в 1929 году - «правая оппозиция» (Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, М.П. Томский). Борьба сопровождалась «чистками» в партии и закончилась победой И.В. Сталина (генеральный секретарь ЦК КПСС в 1922-1934 годы) и его единомышленников. В 1926-1937 годы их оппоненты были выведены из Политбюро. Влияние Сталина и в Политбюро, и в ЦК стало определяющим. К концу 1930 года в состав Политбюро входили К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, М.И. Калинин, С.М. Киров, С.В. Косиор, В.В. Куйбышев, В.М. Молотов, Я.Э. Рудзутак, Г.К. Орджоникидзе, Сталин. В 1936-1939 годы бывшие члены Политбюро - А.С. Бубнов, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Н.Н. Крестинский, Косиор, Рудзутак, Рыков расстреляны (Г.Я. Сокольников в 1939 году убит в тюрьме, Троцкий выслан из СССР в 1929 году).
В Великую Отечественную войну роль Политбюро как властного органа сохранилась, большая часть его членов вошла в ГКО (образован 30.6.1941 года; председатель - Сталин). В октябре 1952 года, на 19-м съезде КПСС, Политбюро по инициативе Сталина преобразовано в более широкий по составу Президиум ЦК. До марта 1953 года в него входило 25 человек, однако сразу после смерти Сталина на совместном заседании Пленума ЦК КПСС, СМ СССР, Президиума ВС СССР состав Президиума ЦК был сокращён до 10 человек (Л.П. Берия, Н.А. Булганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, А.И. Микоян, В.М. Молотов, М.Г. Первухин, М.З. Сабуров, Н.С. Хрущёв); в том же году из его состава выведен и расстрелян Берия. В 1955 году в Президиум ЦК КПСС вошли А.И. Кириченко и М.А. Суслов. В 1957 году Каганович, Маленков, Молотов были выведены из его состава после неудавшейся попытки «антипартийной группы» сместить с поста 1-го секретаря ЦК партии Хрущёва (смещён и также выведен из Президиума ЦК в 1964 году).
В 1970-е годы Политбюро в целом отличалось единством (по крайней мере, внешне). Состав менялся незначительно, главным образом в связи со смертью его членов (к началу 1980-х годов средний возраст членов Политбюро составлял 70,1 года). В ходе перестройки, к началу 1987 года, Политбюро было обновлено на 70%, в 1988 году отчётливо выявились расхождения взглядов его членов по отношению к проводимым М.С. Горбачёвым реформам. В 1990 году в связи с отменой 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС в обществе, и учреждением тогда же поста Президента СССР Политбюро утратило ведущую роль в управлении страной. Перестало существовать в связи с Указом президента РСФСР Б.Н. Ельцина о прекращении деятельности КПСС на территории РСФСР от 6.11.1991 года.
Документы Политбюро (Президиума) ЦК КПСС находятся в фондах Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) и в Архиве Президента РФ, значительная часть их рассекречена и опубликована.
Исторические источники:
Состав руководящих органов Центрального Комитета партии - Политбюро (Президиума), Оргбюро, Секретариата ЦК (1919-1990) // Известия ЦК КПСС. 1990. № 7;
Материалы «Особой папки» Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) по вопросу советско-польских отношений 1923-1944 гг. М., 1997;
Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б). Повестки дня заседаний. М., 2000-2001. Т. 1-3;
Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. М., 2000-2010. Т. 1-2;
Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа: Решения «Особой папки», 1923-1939. М., 2001;
Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943: Документы. М., 2004;
Президиум ЦК КПСС. 1954-1964. Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления. М., 2004. Т. 1-3;
Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение, 1930-1940. М., 2005-2006. Т. 1-2;
Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б). 1923-1938 гг. М., 2007. Т. 1-3;
В Политбюро ЦК КПСС… 2-е изд. М., 2008.