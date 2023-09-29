Плéнум Центрáльного комитéта Ком­мунистической пáртии Совéтско­го Сою́­за

Плéнум Центрáльного комитéта Ком­мунистической пáртии Совéтско­го Сою́­за — общее заседание большинства членов и кандидатов в члены Центрального комитета (ЦК) партии большевиков (см. Большевизм ) и Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Согласно уставу партии, решал важнейшие вопросы партийно-­государственной жизни СССР в перерывах между съездами партии, избирал Политбюро ЦК , Генерального (с 1922 и затем с 1966) и первого (в 1953–1964) секретарей ЦК. В период между пленумами документы от имени ЦК принимал Секретариат, Политбюро или уполномоченные на это секретари ЦК. Первоначально число членов ЦК партии большевиков было таким, что они могли собираться в рабочем порядке. По мере роста членов ЦК (в 1923 — 40 членов и 17 кандидатов в члены; в 1976 — 287 членов, 139 кандидатов в члены) он превратился в широкий коллегиальный орган высших партийных руководителей, который собирался, как правило, раз в несколько месяцев для обсуждения и одобрения предложений, подготовленных Секретариатом ЦК и Политбюро ЦК. В 1920‑е пленумы ЦК были площадками для дискуссий сторонников большинства Политбюро и членов левой оппозиции и правого уклона . С конца 1930‑х дискуссии на пленумах фактически прекратились и возобновились только в 1950‑е. Некоторые пленумы ЦК стали важнейшими событиями, определявшими политическое развитие СССР. На февральско-­мартовском пленуме 1937 обсуждалась борьба со сложившимся в СССР по мнению И. В. Сталина и его сторонников заговором «троцкистских и иных двурушников». В результате на заседании были арестованы Н. И. Бухарин и А. И. Рыков , созданы политические условия для Большого террора 1937–1938 . Однако, несмотря на формальное согласие с этим членов и кандидатов в члены ЦК, избранных в 1934 XVII съездом Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (139 человек), 98 из них были затем репрессированы (около 70 %). С 21 февраля 1941 по 18 марта 1946 пленумы не проводились из-за Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 . После смерти Сталина 6 марта 1953 собрался пленум, который ревизовал решение XIX cъезда КПСС о создании широкого Президиума ЦК КПСС (25 членов и 11 кандидатов). Вместо него был создан более узкий по составу Президиум (10 членов и 4 кандидата), к которому перешла вся полнота власти в партии. Июльский пленум 1953 был посвящен разоблачению Л. И. Берии , июньский пленум 1957 — осуждению антипартийной группы Маленкова Г. М., Молотова В. М., Кагановича Л. М . Октябрьский пленум ЦК КПСС 1964 снял с должностей Н. С. Хрущева и избрал первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежнева . В 1960‑е — 1‑й половине 1980‑х пленумы проходили в обстановке единодушного одобрения предложенных решений. Пленумы избирали Генеральными секретарями ЦК КПСС Ю. В. Андропова (ноябрь 1982), К. У. Черненко (февраль 1984) и М. С. Горбачева (март 1985), кандидатуры которых были предложены Политбюро. На апрельском пленуме 1985 М. С. Горбачев анонсировал основные направления своей политики «ускорения», на январском пленуме 1987 поставил задачу пополнения партийного руководства «свежими силами», на июньском пленуме 1987 были одобрены основные направления экономических реформ Перестройки . На сентябрьском пленуме 1988 система Секретариата, обеспечивающая партийное управление различными сторонами жизни СССР, была заменена комиссиями, определявшими общее направление влияния КПСС на происходившие в стране процессы. С 1989, по мере переноса основной деятельности Горбачева в государственные структуры, пленумы уже не могли определять политический курс руководства СССР. На них возобновились открытые дискуссии, звучала критика Генерального секретаря. Последним стал июльский пленум ЦК КПСС 1991.

Лит.: КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1984–1987; Пихоя Р. Г. Советский Союз. История власти. М., 1998; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004; Его же. Парадоксы Перестройки. Неиспользованный шанс СССР. М., 2005; Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): историко-­биографический справочник. М., 2005; Шубин А. В. Золотая осень, или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007; История КПСС. М., 2013. А. В. Шубин.