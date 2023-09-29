Пионéрская организáция

Пионéрская организáция — массовая детская общественная организация в СССР. Руководство деятельностью П. о. осуществлялось сначала Российским (РКСМ), а затем Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ). После смерти В. И. Ленина организация носила его имя (при создании называлась «Спартак»). Одним из авторов идеи создания детской организации была Н. К. Крупская . П. о. была создана 19 мая 1922 по решению конференции РКСМ. В пионерию на добровольной основе принимались дети от 10 до 15 лет. Организация выполняла функции воспитания детей, приобщения к труду, организации досуга, приобретения новых технических, творческих, спортивных и иных навыков, готовила к вступлению в ВЛКСМ. Идеологически П. о. ориентировалась на Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС). Основным документом организации являлись «Законы пионеров». Гимном пионерии считалась песня «Взвейтесь кострами, синие ночи». Форма пионеров была заимствована у американских скаутов, с изменением символики. Также был заимствован девиз «Будь готов!» и ответ на него «Всегда готов!». Отличительными символами пионера являлись: красный галстук, значок и приветственный пионерский салют. Одним из важнейших мероприятий П. о. были поездки пионеров в летние пионерские лагеря. Самым известным лагерем был «Артек», носивший международный статус. Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 П. о. принимала активное участие в помощи взрослым в тылу, на фронте, партизанском движении и в подполье (там отличились некоторые дети, которые стали пионерами-героями). После самороспуска ВЛКСМ 27–28 сентября 1991, вместе с ним была ликвидирована и П. о.

Лит .: Яковлев В. Г. Директивы и документы по вопросам пионерского движения. М., 1959; История Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в хронике дат и событий. М., 1985. Д. Д. Пальчиков.