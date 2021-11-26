«ОБЪЕДИНЁННАЯ ОППОЗИЦИЯ»
«ОБЪЕДИНЁННАЯ ОППОЗИЦИЯ» - оппозиционная фракция в ВКП(б) в 1926-1927 годах.
Именовала себя оппозицией «большевиков-ленинцев». Возникла весной - летом 1926 года при объединении участников «левой оппозиции» во главе с Л.Д. Троцким и «новой оппозиции» во главе с Г.Е. Зиновьевым. Руководящий центр находился в Москве; региональные центры и группы - на местах.
Основные взгляды «Объединенной оппозиции» изложены в коллективных заявлениях её участников - «Заявлении 13-ти» (июль 1926), «Заявлении 83-х» (май 1927 года) и в главном программном документе - «Проекте платформы большевиков-ленинцев (оппозиции) к 15 съезду ВКП(б)» (сентябрь 1927 года), который подписали 13 членов ЦК и ЦКК партии: Н.И. Муралов, Г.Е. Евдокимов, Х.Г. Раковский, Г.Л. Пятаков, И.Т. Смилга, Г.Е. Зиновьев, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, А.А. Петерсон, И.П. Бакаев, К.С. Соловьёв, Г.Я. Лиздинь, П.Н. Авдеев (вследствие запрета Политбюро ЦК на его публикацию документ распространялся нелегально).
В своих выступлениях на партийных форумах разных уровней, обращениях в партийные органы, прокламациях «Объединенная оппозиция» обвиняла «фракционную группу Сталина» в фактической узурпации власти в ВКП(б), насаждении бюрократически-авторитарного внутрипартийного режима, потакании «сползанию партии на мелкобуржуазные рельсы» и требовала пересмотра партийно-государственной политики. В социально-экономической сфере оппозиция добивалась ускорения темпов социалистической индустриализации, улучшения материального положения рабочих и расширения их трудовых прав, проведения «чёткой классовой линии» в деревне для сдерживания роста «кулацких» элементов (путём повышения налогов на зажиточные слои крестьянства) и поддержки бедноты. Во внутриполитической сфере выступала за восстановление внутрипартийной демократии (реальной выборности, свободного обсуждения всех вопросов, прекращения преследования инакомыслящих), обеспечение «рабочей демократии» в профсоюзах и других общественных организациях, повышение роли Советов. Оппозиция требовала «выполнить завещание Ленина» о смещении И.В. Сталина с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б), а также предлагала ограничить полномочия Секретариата ЦК партии. Выступала за реализацию мировой пролетарской революции идеи, критикуя руководство Коммунистического интернационала за «уступки» буржуазным и реформистским силам (в Китае, Великобритании и др.), отвергала идею о возможности полного построения социалистического общества в одной, отдельно взятой стране.
В июле 1926 года из Политбюро выведен Г.Е. Зиновьев, в октябре - Л.Д. Троцкий [в октябре 1927 года оба лидера оппозиции выведены из ЦК ВКП(б)]. В ноябре 1926 года 15-я конференция ВКП(б) осудила «Объединенную оппозицию» как выразительницу оппортунистического «социал-демократического уклона» в партии. Однако 7 ноября 1927 года оппозиционеры выступили со своими лозунгами на демонстрациях в Москве и Ленинграде, посвящённых 10-й годовщине Октябрьской революции 1917 года (разогнаны с применением силы); 14 ноября 1927 года Троцкий и Зиновьев были исключены из партии. В декабре 1927 года 15-й съезд ВКП(б) объявил принадлежность к «Объединенной оппозиции» и пропаганду её взглядов несовместимыми с принадлежностью к ВКП(б), исключил из партии 75 активных деятелей троцкистско-зиновьевского блока. После этого Зиновьев, Л.Б. Каменев и большинство их сторонников - делегатов съезда заявили о прекращении оппозиционной деятельности и признании правоты «генеральной линии» партии, но значительную часть оппозиционеров отказалась капитулировать. В 1928 году около 8 тысяч «неразоружившихся» оппозиционеров (в основном троцкистов) исключены из ВКП(б), многие высланы в отдалённые регионы или помещены в политич. изоляторы, Троцкий отправлен в ссылку в Алма-Ату (в январе 1929 года выслан за границу).
Репрессии, а также поворот партийно-государственного руководства к политике форсированной индустриализации и борьбы с «кулачеством» способствовали в 1928-1929 годах отходу от оппозиции большинства её участников. Однако часть «большевиков-ленинцев», сторонников Л.Д. Троцкого, продолжала нелегальную деятельность до 1930 года, когда ОГПУ ликвидировало их последние подпольные группы. В 1937-1938 годах, во время политики «Большого террора», почти все члены «Объединенной оппозиции», находившиеся главным образом в ссылке и заключении, были расстреляны.
Иторические источники:
XV конференция ВКП(б). Стенографический отчет. М.; Л., 1927;
XV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.; Л., 1928;
Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927: из архива Л. Троцкого. Benson, 1988. T. 1–4;
Троцкий Л.Д. Моя жизнь. М., 2001;
Павлов И. 1920-е: революция, бюрократия. Записки оппозиционера. СПб., 2001;
Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. Оренбург; М., 2001;
Боярчиков А.И. Воспоминания. М., 2003;
Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды. М., 2004. Кн. 1–2;
Григоров Г.И. Повороты судьбы и произвол: Воспоминания. 1905–1927 гг. М., 2005;
Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). 1923–1938 гг. М., 2007. Т. 1–3;
Преображенский Е.А. Новая экономика (теория и практика): 1922–1928 гг. М., 2008.