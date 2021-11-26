ПОЗИ́ЦИЯ
(От лат. positio – положение), положение руки при игре на музыкальных инструментах, при котором определённые группы звуков исполняются без перемещения руки. Термин наиболее употребителен в практике игры на струнных смычковых и щипковых инструментах, где обозначает положение левой руки на грифе. Порядковые номера П. – снизу вверх (по звучанию). На скрипке одна П. на каждой струне охватывает кварту. Техника игры на скрипке развивалась от преимущественного использования первой П. (в эпоху барокко) к освоению более высоких; ныне употребительны все П., т.е. приблизительно до 9-й (выше неё позиционная игра невозможна). Позиции на альте, виолончели, контрабасе шире скрипичных из-за более длинного грифа. На гитаре порядковый номер П. соответствует номеру лада (ладка). При игре на клавишных инструментах П., как правило, охватывает интервал октавы.