ПОЗИ́ЦИЯ

(От лат. positio – по­ло­же­ние), по­ло­же­ние ру­ки при иг­ре на музыкальных ин­ст­ру­мен­тах, при ко­то­ром оп­ре­де­лён­ные груп­пы зву­ков ис­пол­ня­ют­ся без пе­ре­ме­ще­ния ру­ки. Тер­мин наи­бо­лее упот­ре­би­те­лен в прак­ти­ке иг­ры на струн­ных смыч­ко­вых и щип­ко­вых ин­ст­ру­мен­тах, где обо­зна­ча­ет по­ло­же­ние ле­вой ру­ки на гри­фе. По­ряд­ко­вые но­ме­ра П. – сни­зу вверх (по зву­ча­нию). На скрип­ке од­на П. на ка­ж­дой стру­не ох­ва­ты­ва­ет квар­ту . Тех­ни­ка иг­ры на скрип­ке раз­ви­ва­лась от пре­иму­ще­ст­вен­но­го ис­поль­зо­ва­ния пер­вой П. (в эпо­ху ба­рок­ко ) к ос­вое­нию бо­лее вы­со­ких; ны­не упот­ре­би­тель­ны все П., т.е. при­бли­зи­тель­но до 9-й (вы­ше неё по­зи­ци­он­ная иг­ра не­воз­мож­на). По­зи­ции на аль­те, вио­лон­че­ли, кон­тра­ба­се ши­ре скри­пич­ных из-за бо­лее длин­но­го гри­фа. На ги­та­ре по­ряд­ко­вый но­мер П. со­от­вет­ст­ву­ет но­ме­ру ла­да (лад­ка). При иг­ре на кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тах П., как пра­ви­ло, ох­ва­ты­ва­ет ин­тер­вал ок­та­вы.

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