НОГИН Виктор Павлович

Советский партийный и государственный деятель.

Окончил 4-х-классное училище в 1892 г. С 1893 г. был рабочим на Богородско-глуховской текстильной мануфактуре и фабрике Паля в Петербурге. В социал-демократическом движении с 1898 г. Участвовал в организации забастовок, выслан в Полтаву. Агент “Искры”, большевик с 1903 г. Участник Первой российской революции 1905-1907 гг. Председатель Московского центрального бюро профсоюзов. Член ЦК РСДРП с 1907 г. С 1910 г. — член Русского бюро ЦК РСДРП. Неоднократно арестовывался, ссылался (по его подсчетам прошел около 50 тюрем). После ссылки в Верхоянске (1912-1914) написал воспоминания «В стране полярного холода». После Февральской революции — один из организаторов Московского совета рабочих депутатов, с 17 сентября —председатель его президиума. Член ЦК РСДРП(б), был одним их руководителей Октябрьского переворота в Москве, входил в ВРК. Был одним из лидеров умеренного крыла большевизма.

На II съезде советов рабочих и солдатских депутатов избран членом ВЦИК, наркомом по делам торговли и промышленности. Пытаясь остановить кровопролитие, вел переговоры о передаче власти Моссовету мирным путем, выступал за “однородное социалистическое правительство”. После провала переговоров о его создании, организованных Викжелем, 4 ноября сложил с себя полномочия народного комиссара, вышел из ЦК. Вскоре признал это как ошибку. Депутат Учредительного собрания. С ноября 1917 г. — комиссар труда Московской области, с апреля 1918 г. – заместитель наркома труда РСФСР. В 1920 г. заместитель гла­вы советской тор­го­вой де­ле­га­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1921 г. председатель Главного хлоп­ко­во­го комитета, член Тур­ке­стан­ско­го бю­ро ЦК РКП(б) и Тур­ке­стан­ской ко­мис­сии ВЦИК. Председатель прав­ле­ния Все­российского тек­стиль­но­го син­ди­ка­та с 1922 г. Кандидат в члены ЦК РКП(б) в 1920-1921 гг. С 1921 г. – председатель Центральной ревизионной комиссии ЦК РКП(б).

Автор статьи: Шубин А.В.