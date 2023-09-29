«Но́вая оппози́ция»

«Но́вая оппози́ция» — оппозици­он­ная группировка в Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) во главе с Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым в 1925–1926. В начале 1925 они сочли, что Новая экономическая политика (НЭП) выполнила свои задачи и можно начать наступление на рыночные элементы экономики. Их оппонент Н. И. Бухарин полагал, что нужно, напротив, поощрять рыночное крестьянское хозяйство. И. В. Сталин поддержал Бухарина. Опорой «Н. о.» была Ленинградская организация РКП(б). В сентябре 1925 статья Зиновьева «Философия эпохи» и его книга «Ленинизм» подверглись закрытой критике со стороны членов Политбюро, что в сентябре-­октябре 1925 вызвало острый личный конфликт между ними. Зиновьева и Каменева поддержали Г. Я. Сокольников и Н. К. Крупская . Стороны решили не выносить спор на открытое обсуждение и отказаться от крайностей в своих позициях. Но 5 декабря Московская губернская партийная конференция обрушилась с критикой на зиновьевцев, обвиняя их в неверии в возможность социалистического строительства. Развернулась публичная полемика между московской и ленинградской организациями большевиков. Коммунисты предпочли оставаться на стороне руководства: в Ленинграде — на стороне Зиновьева, в остальных регионах — на стороне большинства Политбюро. На XIV съезде РКП(б) 18–31 декабря 1925 Сталин выступил с докладом, Зиновьев — с содокладом. Съезд осудил позицию Зиновьева, Каменева и их сторонников. В 1926 руководство Ленинградской парторганизации было очищено от зиновьевцев. Участники «Н. о.», объединившись с Л. Д. Троцким и его сторонниками, вошли в « объединенную оппозицию ».

Ист .: Четырнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчет. М. – Л., 1926; Большевистское руководство. Переписка. 1912–1927 гг. М., 1996.

Лит. : Роговин В. З. Была ли альтернатива? «Троцкизм»: взгляд через годы. М., 1992; Шубин А. В. Вожди и заговорщики. Внутриполитическая борьба в СССР в 20–30‑е гг. М., 2004. А. В. Шубин.