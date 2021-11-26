НАЦИОНАЛ-РЕФОРМИЗМ
НАЦИОНАЛ-РЕФОРМИЗМ - понятие в марксистском обществознании, обозначающее политику и идеологию общественных кругов, которые выражают интересы национальной буржуазии развивающихся стран.
В западной, а также в новейшей российской научной литературе в качестве эквивалента используется термин «национализм», оставляющий без внимания социально-классовую природу национал-реформизма. Понятие национал-реформизм возникло в ходе внутрипартийной полемики в ВКП(б) в середине 1920-х годов, когда лидеры «Объединённой оппозиции» (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев), исходя из приоритетов «мировой пролетарской революции», обвинили в национал-реформизме (т. е. в национальной ограниченности и склонности к реформизму в ущерб революционному действию) большинство руководства партии во главе с И. В. Сталиным, которое считало возможным построение социализма в СССР до наступления мировой революции.
Впоследствии понятие национал-реформизм употреблялось лишь в отношении деятельности политических организаций национальной буржуазии в колониальных и зависимых странах. При этом подчёркивалась их антиреволюционная, соглашательская сущность, которая стала одним из главных объектов критики их со стороны Коммунистического интернационала [в этом смысле наиболее характерны негативные оценки Гоминьдана, Индийского национального конгресса (ИНК), национал-реформистских партий в Латинской Америке].
Однозначно негативные оценки национал-реформизму сохранялись в советской политической литературе до конца 1950-х годов, когда политическое руководство СССР стало усматривать в лидерах и партиях национал-реформистского толка возможных союзников в антиимпериалистической борьбе (ИНК под руководством Дж. Неру, Национальная партия Индонезии времён Сукарно, Народная партия Конвента, созданная в Гане К. Нкрумой, и др.). При этом само понятие национал-реформизм, сохранявшее негативный оттенок, старались не использовать в отношении партий и режимов, с которыми у советских руководителей устанавливались отношения сотрудничества. Такая переоценка была связана не только с процессами, протекавшими в мировом коммунистическом движении после 20-го съезда КПСС (1956 год), но и с нараставшей радикализацией национально-освободительного движения, в котором национал-реформизм играл заметную, а иногда и ведущую роль.
Внутри самого национал-реформизма, стратегической целью которого оставалось осуществление модернизации при сохранении классового мира, выявились два основных типа - умеренный и радикальный. Первый тип обнаруживал склонность к компромиссу с консервативными обществ. кругами в самих развивавшихся странах и шёл на уступки иностранным монополиям, мотивируя их необходимостью привлечения инвестиций. Как правило, политического деятели, представлявшие умеренный тип национал-реформизма, ставили во главу угла импортозамещающую индустриализацию и поддержку национального предпринимательства, стремились нейтрализовать или повести за собой рабочее движение.
Представители второго (радикального) типа национал-реформизма не ограничивались экономическими преобразованиями и прибегали к широким социальным реформам, которые приобретали временами революционно-демократическую и даже социалистическую окраску. Это подпитывало распространившуюся со 2-й половины 1950-х годов среди советских политиков и идеологов концепцию т. н. некапиталистического пути развития. Осуществление широкомасштабных преобразований расширяло социальную базу радикальных национал-реформистских движений, они становились массовыми и в своей деятельности выходили за рамки национал-реформизма, представляя собой фактически национальную демократию.
Перечисленные типы не исчерпывали всё многообразие национал-реформизма, конкретные проявления которого зависели от уровней экономического развития государств, сложившихся культурных и политических традиций, степени остроты социальной борьбы. Усложняло пониманиенационал-реформизма и то, что он мог существовать в различных политических и государственных формах: как в рамках буржуазной демократии (Индия, Мексика), так и в виде жёсткого авторитарного режима, когда функции государственного управления брали на себя военные (в ряде арабских и латино-американских стран). Случалось, что один и тот же национал-реформистский лидер в зависимости от внутри- и внешнеполитической ситуации резко менял формы управления государством (так, Ж. Д. Варгас, правивший в 1930-1945 годах в Бразилии в качестве диктатора, в 1951-1954 годах руководил страной как президент, придерживавшийся демократических принципов).
Обострение международной ситуации, связанное с революционными событиями, вело к существенным переменам во взглядах и практических шагах национал-реформистских лидеров и организаций. Победа Кубинской революции сопровождалась резким «поправением» национал-реформистских партий, относившихся в Латинской Америке до этого к числу прогрессивных (Демократическоле действие в Венесуэле во главе с Р. Бетанкуром и партия Национального освобождение во главе с Х. Фигересом Феррером в Коста-Рике). В то же время международные конфликты на Ближнем Востоке способствовали «полевению» режимов в ряде арабских стран, переходу их с позиций национал-реформизма на позиции национальной демократии (в Египте эпохи Г. А. Насера, в Сирии при Х. Асаде, и др.). В период противостояния двух сверхдержав на международной арене государства, где у власти находились национал-реформисты, составляли костяк Движения неприсоединения. Они избегали участия в военно-политических блоках и старались пользоваться ресурсами западных и социалистических государств для осуществления своих планов модернизации.
В эпоху современной глобализации, которая существенно скорректировала роль государства-нации (смотрите Национальное государство), лишённого ныне прежних возможностей вмешательства в различные сферы экономической жизни, а также связала интересы национальной буржуазии с мировыми финансово-промышленными кругами, значение национал-реформизма в развивающихся странах стало уменьшаться. С развитием в них институтов гражданского общества и партийно-политических систем всё менее востребованным оказываются популизм и апелляция к «харизматической личности», являвшиеся почти непременным атрибутом национал-реформизма (что было особенно характерно для деятельности Х. Д. Перона в 1940-1950-е годы). В то же время усложнилась социальная структура в развивающихся странах, где вырастает собственная монополистическая буржуазия, ищущая более надёжных гарантий обеспечения её интересов, чем предлагают национал-реформистские режимы. Однако и поныне возможности национал-реформизма далеко не исчерпаны, и он остаётся достаточно востребованным в политической жизни стран «третьего мира».